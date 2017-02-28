Белорусы проснулись 7 Вадим Кнырко

28.02.2017, 12:36

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Фото: hcdinamo.by

Кто стоит за победой «Динамо» над ярославским клубом?

«Динамо» наконец-то забросило первым и почувствовало уверенность

Кто знает: возможно, первого гола и не хватало «зубрам» в предыдущих матчах. В Ярославле и в первой минской игре динамовцы начинали забрасывать только в третьих периодах, а до этого преимущественно пропускали. В понедельник минчане отличились первыми – не без помощи ярославцев. «Локо» позволил «зубрам» поиграть пять на три, и этим подарком хозяева воспользовались очень быстро – Степанов проткнул Мурыгина практически с нулевого угла.

Первый гол раскрепостил хозяев и заставил Ярославль догонять. Подфартило, что в конце периода «Динамо» удвоило перевес. В дальнейшем «Локо» дважды приближался на расстояние одной шайбы, но сравняться уже так и не смог.

Заработали спецбригады

Нужно сделать замечание: в большинстве все-таки нужно играть внимательнее, а не позволять сопернику в третий раз за серию превращать пенальти-киллинг в голы – во втором периоде в центре площадки грубо ошибся Эллисон и позволил ярославцам выкатиться «2 в 1», и уж тут Апальков с Авериным не сплоховали. Что больше всего разочаровало в этом эпизоде, так это то, что Мэтт не попытался исправить свою ошибку, а лишь вальяжно покатился к своим воротам – в то время, как Павлович с Клинкхаммером рвались назад, аки арабские скакуны.

Но в остальном все получилось удачно. Самую главную шайбу в первом периоде «зубры» забросили в большинстве. Вторую – сразу после меньшинства. Павлович, конечно, все сделал по красоте – выдержал долгую смену в формате четыре на пять, сохранил силы на забег и точнехонько попал в угол ворот Мурыгина.

К слову, «большевики» «Локо» в понедельник вечером были закрыты напрочь. Топ-6 нападения Ярославля не сделало ничего результативного, хотя парочку острот Козун и компания все-таки приготовили.

Вернулась дисциплина

После двух последних матчей «зубры» жаловались на отсутствие дисциплины со своей стороны и невыполнение тренерской установки. В понедельник, похоже, сошлись оба фактора. Минчане заработали всего 12 минут штрафа, в то время как в двух последних встречах штраф исчислялся десятками минут.

Но самое важное – большинство удалений были обоюдными, и не давали преимущества гостям.

А что касается тренерской установки, то о выполнении задания после игры твердили и Александр Китаров, и Сергей Костицын.

Ускорили переход через центр и минимизировали количество ошибок

Небольшое количество невынужденных ошибок со стороны минчан действительно порадовало. В первых встречах «зубры» очень часто теряли шайбу до красной линии и позволяли «Локо» убегать в короткие быстрые контратаки. В понедельник этот момент был подчищен до предела, хотя порой обрезочки проскакивали. Собственно, после ошибок Ярославль и забросил две свои шайбы. Но больше ведь не смог.

В то же время, динамовцы стали более качественно переходить из обороны в атаку. Средняя зона преодолевалась значительно быстрее, чем всю предыдущую неделю. И это решало главный вопрос – игра отодвигалась от ворот Скривенса, и задача забросить для «Локомотива» затруднялась. И хотя по общему количеству бросков Ярославль превзошел соперника едва ли не в два раза (33-17), но реальных угроз воротам Бена было не так много. Хотя сказать, что Скривенс вообще весь матч курил, тоже язык не повернется.

«Локомотив» провел худшую игру в плей-офф

На самом деле, непонятно, что произошло в понедельник с Ярославлем. Гости могли решить все свои вопросы в столице Беларуси, но теперь попытаются сделать это на своей «Арена-2000». Ярославцы не были похожи на себя, хоть и играли в похожий хоккей. Даже в какой-то момент сложилось впечатление, что «Локо» решил поберечься. В понедельник команда Кудашова победила бойцов Вудкрофта лишь по одному показателю – броскам по воротам. По всем остальным ключевым цифрам лучшими были минчане.

Белорусы затмили легионеров

Как шутили в понедельник журналисты, у белорусов заиграла совесть после субботней отчебучки Вудкрофта, потому что они это могли прочитать в интернете, а легионеры – нет. В четвертом матче серии представители титульной нации в «Динамо» были в огне. Всего динамовцы забросили пять шайб (одну не засчитали) – и все они на счету белорусских хоккеистов. Весьма примечательно, что решающий гол сочинили Евгений Ковыршин и Артур Гаврус. Первый по каким-то причинам оказался вне состава в субботу, хотя нельзя сказать, что в ярославских матчах Евгений был худшим. Второй почему-то в немилости у Вудкрофта весь сезон – Артур часто оказывался вне заявки на матчи, а в большинстве получает, как правило, крупицы времени. Но и в субботу, и в воскресенье Гаврус в «Динамо» был одним из лучших в плане созидания. Гол Ковыршина – во многом его заслуга.

Гол Ковыршина – во многом его заслуга.

Что до легионеров, то ребята в победной игре результативными действиями помогли не шибко – единственный ассист на счету Граньяни. Да и вообще, иностранцы плюс Костицын-младший стали слабейшим звеном всей команды в победном матче. Клинкхаммер, Эллисон, «СК-74» и Граньяни закончили встречу с показателем полезности «-2» – ни один другой «зубр» в «минусы» не залез. Другими словами, эта четверка оказывалась на льду при двух шайбах «Локо» и ни разу не помогла нашим хоккеистам при голах в равных составах.

Более того, Костицын и Эллисон на пару сделали ровно «ноль» бросков и всего два силовых приема. Пожалуй, единственный иностранец, не заслуживающий упрека в понедельник – это Бен Скривенс. Печальненько, если честно.

В Ярославле одними белорусами вытащить игру будет непросто.

Вадим Кнырко, «Трибуна»