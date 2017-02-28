БНК обращается к гражданам Беларуси за поддержкой в организации Дня Воли 5 28.02.2017, 15:45

Протесты, охватившие всю страну в феврале 2017 года, показали, что белорусы готовы бороться за свои права.

Тысячи людей в Минске и многих городах сказали «Баста!» бездарной экономической политике властей и потребовали перемен. Давление на власти не должно ослабевать ни на минуту. Уличные акции будут продолжаться. Все мы вместе можем сделать их более массовыми и добиться реальных уступок, говорится в обращении Белорусского Национального Конгресса.

«Мы просим всех неравнодушных граждан Беларуси принять участие в организации акции в День Воли, которая состоится 25 марта. Понадобятся средства на печать листовок и наклеек, изготовление флагов, плакатов и транспарантов, для приезда участников акции в Минск и областные центры, на звукоусиливающую аппаратуру. Связывайтесь с координаторами Белорусского национального конгресса в ваших городах и присоединяйтесь к подготовке акции.

Мы призываем общественных активистов, блогеров и журналистов к солидарности. Помогите максимально широко распространить информацию об акции. Делитесь своими идеями и предложениями — каждое из них будет услышано», - говорится в обращении.

Контакты:

Минск: +375 29 6825737, +375 33 3332202, +375 33 3752202, [email protected] , [email protected] , скайп bnk.minsk, xxxxpixxxx.

Брест: +375 33 6440721, +375 25 9643823, [email protected] , [email protected] , скайп vylivaha.

Витебск: +375 33 3273321, [email protected]

Гомель: +375 29 6520018, [email protected]

Гродно: +375 29 5082082, [email protected]

Могилев: +375 29 6043457, [email protected]

Орша: +375 29 7125755, +375 44 7028666, [email protected]

Борисов, Жодино: +375 17 7739421, [email protected]

Светлогорск, Речица: 375 29 7354800, [email protected]

Полоцк, Новополоцк: +375 29 2191029, [email protected]

Барановичи: +375 29 6083747, [email protected]

Слоним: +375 29 6153221, +375 25 6947606, [email protected] , скайп marchik_21.

Мозырь, Калинковичи: +375 33 6167755, [email protected]

Слуцк, Солигорск: +375 44 4505278, +375 29 5776447, [email protected]

Молодечно, Вилейка: +375 29 9874282, [email protected]

Бобруйск: +375 33 3181734, [email protected]

Лида: +375 29 6641228, [email protected]

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