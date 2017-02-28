БНК обращается к гражданам Беларуси за поддержкой в организации Дня Воли

БНК обращается к гражданам Беларуси за поддержкой в организации Дня Воли5
- 28.02.2017, 15:45
Протесты, охватившие всю страну в феврале 2017 года, показали, что белорусы готовы бороться за свои права.
Тысячи людей в Минске и многих городах сказали «Баста!» бездарной экономической политике властей и потребовали перемен. Давление на власти не должно ослабевать ни на минуту. Уличные акции будут продолжаться. Все мы вместе можем сделать их более массовыми и добиться реальных уступок, говорится в обращении Белорусского Национального Конгресса.
«Мы просим всех неравнодушных граждан Беларуси принять участие в организации акции в День Воли, которая состоится 25 марта. Понадобятся средства на печать листовок и наклеек, изготовление флагов, плакатов и транспарантов, для приезда участников акции в Минск и областные центры, на звукоусиливающую аппаратуру. Связывайтесь с координаторами Белорусского национального конгресса в ваших городах и присоединяйтесь к подготовке акции.
Мы призываем общественных активистов, блогеров и журналистов к солидарности. Помогите максимально широко распространить информацию об акции. Делитесь своими идеями и предложениями — каждое из них будет услышано», - говорится в обращении.
Контакты:
Минск: +375 29 6825737, +375 33 3332202, +375 33 3752202, [email protected], [email protected], скайп bnk.minsk, xxxxpixxxx.
Брест: +375 33 6440721, +375 25 9643823, [email protected], [email protected], скайп vylivaha.
Витебск: +375 33 3273321, [email protected]
Гомель: +375 29 6520018, [email protected]
Гродно: +375 29 5082082, [email protected]
Могилев: +375 29 6043457, [email protected]
Орша: +375 29 7125755, +375 44 7028666, [email protected]
Борисов, Жодино: +375 17 7739421, [email protected]
Светлогорск, Речица: 375 29 7354800, [email protected]
Полоцк, Новополоцк: +375 29 2191029, [email protected]
Барановичи: +375 29 6083747, [email protected]
Слоним: +375 29 6153221, +375 25 6947606, [email protected] , скайп marchik_21.
Мозырь, Калинковичи: +375 33 6167755, [email protected]
Слуцк, Солигорск: +375 44 4505278, +375 29 5776447, [email protected]
Молодечно, Вилейка: +375 29 9874282, [email protected]
Бобруйск: +375 33 3181734, [email protected]
Лида: +375 29 6641228, [email protected]
Адреса страниц в соцсетях:
https://vk.com/bnkbel - «ВКонтакте»
https://ok.ru/bnkbel - «Одноклассники»
https://www.facebook.com/bnkbel - Facebook