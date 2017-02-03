В Кремле подсчитали убытки от диктатуры в Беларуси 93 3.02.2017, 16:12

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Фото: Reuters

$22 миллиарда и это только потери от беспошлинных поставок нефти в 2011-2015 годах.

В Кремле отреагировали на некоторые высказывания Лукашенко, сделанные во время «Большого разговора» 3 февраля. В пресс-службе президента России отметили, что Россия оказывала Беларуси помощь даже порой в ущерб себе, передает ТАСС.

Россия оказывала и оказывает помощь экономике Беларуси, в том числе потеряв $ 22,3 млрд в 2011—2015 годах от беспошлинных поставок нефти, заявили в пресс-службе.

«С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18−23 млн тонн нефти Беларуси. Всего за этот период российский бюджет недополучил $ 22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства», — отметили в Кремле.

Также там напомнили о выделении Минску свыше $6 млрд кредитов по различным направлениям.

В Кремле подчеркнули, что Россия оказывала и продолжает оказывать нашей стране масштабную экономическую, политическую и иную помощь. В Москве призвали решать спорные вопросы «в спокойной манере путем деловых переговоров».

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», – сказано в комментарии.

Сегодня Лукашенко, комментируя переговоры с Россией по поставкам нефти и газа, заявил, что «договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель». По его словам, белорусская сторона подала в суд на российскую сторону из-за сокращения поставок нефти. Диктатор утверждает, что с его министрами в России не хотят разговаривать.

Лукашенко напомнил, что Беларусь рассчитывается за российский газ по специальной формуле, которая прописана в межгосударственных соглашениях. По его словам, именно по этим расчетам Минск стал меньше платить за российский газ. По мнению диктатора, Минск должен платить за газ 83 доллара, а российская сторона считает справедливой ценой 132 доллара.

— Как это понимать? Как я могу это расценивать? — задался вопросами диктатор. — Как издевательство.

Лукашенко считает, что такие действия приведут к эскалации по многим направлениям, и установление Россией пограничной зоны с Беларусью — одно из них. Этот шаг диктатор назвал «чисто политическим выпадом».

В Кремле же отметили, что введение пограничной зоны соответствует всем международным договорам, сообщает lenta.ru.

«Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран», — говорится в заявлении.

Напомним, что по данным независимых экспертов, Россия с 1994 года потратила на режим Лукашенко более 100 млрд долларов.