закрыть
4 февраля 2017, суббота, 1:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Кремле подсчитали убытки от диктатуры в Беларуси

93
  • 3.02.2017, 16:12
  • 17,560
Фото: Reuters

$22 миллиарда и это только потери от беспошлинных поставок нефти в 2011-2015 годах.

В Кремле отреагировали на некоторые высказывания Лукашенко, сделанные во время «Большого разговора» 3 февраля. В пресс-службе президента России отметили, что Россия оказывала Беларуси помощь даже порой в ущерб себе, передает ТАСС.

Россия оказывала и оказывает помощь экономике Беларуси, в том числе потеряв $ 22,3 млрд в 2011—2015 годах от беспошлинных поставок нефти, заявили в пресс-службе.

«С 2011 по 2015 годы беспошлинно ежегодно поставлялось 18−23 млн тонн нефти Беларуси. Всего за этот период российский бюджет недополучил $ 22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства», — отметили в Кремле.

Также там напомнили о выделении Минску свыше $6 млрд кредитов по различным направлениям.

В Кремле подчеркнули, что Россия оказывала и продолжает оказывать нашей стране масштабную экономическую, политическую и иную помощь. В Москве призвали решать спорные вопросы «в спокойной манере путем деловых переговоров».

«Мы рассчитываем, что тот набор разногласий, который в настоящий момент фигурирует в нашей повестке дня, будет урегулирован в ходе таких переговоров», – сказано в комментарии.

Сегодня Лукашенко, комментируя переговоры с Россией по поставкам нефти и газа, заявил, что «договориться пока не смогли, уже началась какая-то канитель». По его словам, белорусская сторона подала в суд на российскую сторону из-за сокращения поставок нефти. Диктатор утверждает, что с его министрами в России не хотят разговаривать.

Лукашенко напомнил, что Беларусь рассчитывается за российский газ по специальной формуле, которая прописана в межгосударственных соглашениях. По его словам, именно по этим расчетам Минск стал меньше платить за российский газ. По мнению диктатора, Минск должен платить за газ 83 доллара, а российская сторона считает справедливой ценой 132 доллара.

— Как это понимать? Как я могу это расценивать? — задался вопросами диктатор. — Как издевательство.

Лукашенко считает, что такие действия приведут к эскалации по многим направлениям, и установление Россией пограничной зоны с Беларусью — одно из них. Этот шаг диктатор назвал «чисто политическим выпадом».

В Кремле же отметили, что введение пограничной зоны соответствует всем международным договорам, сообщает lenta.ru.

«Никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон, прилегающих к границе районов. Это связано с необходимостью регламентирования посещения приграничных районов гражданами третьих стран», — говорится в заявлении.

Напомним, что по данным независимых экспертов, Россия с 1994 года потратила на режим Лукашенко более 100 млрд долларов.


Мнение

Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина
Сколько еще ждать?
Сколько еще ждать? Михаил Пастухов


Интервью

Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»