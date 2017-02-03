Польша поможет Украине норвежским газом 13 3.02.2017, 17:08

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Польша пытается снизить зависимость от поставок газа из России.

Польша решила диверсифицировать поставки газа - и начать его поставки из Норвегии по Балтийской трубе, сообщает liga.net со ссылкой на НАК Нафтогаз Украины.

"Норвежский газ, который, вероятно, будет поступать в Польшу через Балтийскую трубу, поможет полякам, благодаря диверсификации, получить гарантии от политического газового давления. Наши соседи получат альтернативного поставщика, не зависит от России", - сказано в сообщении Нафтогаза.

В компании также указывают, что польская инициатива будет полезна и для Украины.

"Через Польшу мы сможем получить доступ к тому же норвежскому газу, а также к сжиженному газу через польский терминал на Балтике", - выразили надежду в Нафтогазе.