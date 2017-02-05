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Как выглядит изнутри новая резиденция диктатора

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  • 5.02.2017, 10:59
  • 5,298
Фото: Белсат

Полностью оценить размеры награбленного у народа можно только после падения режима, но кое-что можно узнать и сейчас.

Может обычный человек с улицы увидеть собственными глазами дворце, дачи и резиденции, которыми пользуются руководители государств?

В одних странах - свободно, в других можно только после определенных политических перемен, а в третьих абсолютно невозможно. Да, как известно, если нельзя, но очень хочется, то можно: телеканал «Белсат» собрал всю имеющуюся в доступе информацию о том, как выглядит новый дворец белорусского диктатора Лукашенко.


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