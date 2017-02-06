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У Лукашенко нет денег на содержание госаппарата

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  • 6.02.2017, 12:12
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Диктатор потребовал от своей администрации работать «меньшими силами».

Об этом Лукашенко заявил сегодня на совещании по «оптимизации» своей администрации, сообщает БелТА.

«Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано, — подчеркнул диктатор. — Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими».

Лукашенко напомнил, что некоторое время назад при назначении главы и первого замглавы его администрации была поставлена задача спокойно, «разумно и без кампанейщины» реформировать эту структуру. «Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», — сказал диктатор.

«Меньшими силами можно и нужно решать задачи на самых главных направлениях», — подчеркнул Лукашенко.


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