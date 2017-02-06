В Минске готовятся к Маршу рассерженных белорусов 36 6.02.2017, 12:31

Сотни новых цветных стикеров с призывом прийти на Марш рассерженных белорусов появились в Минске на протяжении последней недели.

Они расклеены в центре города и в спальных районах, возле рынков и гипермаркетов. Также продолжают появляться листовки с информацией о месте и времени проведения акции — 17 февраля, 18-00, Октябрьская площадь Минска.

Активисты также создали сообщества, посвященные Маршу рассерженных белорусов в соцсетях Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, где выложили макеты листовок.

«Декрет о «тунеядцах» затронул сотни тысяч человек. Многие в комментариях на независимых сайтах и в соцсетях пишут о том, что готовы помочь в распространении информации об акции. Мы публикуем макеты простых черно-белых листовок, которые легко можно скачать и распечатать дома ни принтере, а потом расклеить в своем районе, оставить в транспорте или на доске объявлений», - рассказал один из активистов.