закрыть
6 февраля 2017, понедельник, 15:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Минске готовятся к Маршу рассерженных белорусов

36
  • 6.02.2017, 12:31

Сотни новых цветных стикеров с призывом прийти на Марш рассерженных белорусов появились в Минске на протяжении последней недели.

Они расклеены в центре города и в спальных районах, возле рынков и гипермаркетов. Также продолжают появляться листовки с информацией о месте и времени проведения акции — 17 февраля, 18-00, Октябрьская площадь Минска.

Активисты также создали сообщества, посвященные Маршу рассерженных белорусов в соцсетях Facebook, ВКонтакте и Одноклассники, где выложили макеты листовок.

«Декрет о «тунеядцах» затронул сотни тысяч человек. Многие в комментариях на независимых сайтах и в соцсетях пишут о том, что готовы помочь в распространении информации об акции. Мы публикуем макеты простых черно-белых листовок, которые легко можно скачать и распечатать дома ни принтере, а потом расклеить в своем районе, оставить в транспорте или на доске объявлений», - рассказал один из активистов.


Мнение

Дорогой Ильича
Дорогой Ильича Наталья Радина
Лукашенко собрался уходить
Лукашенко собрался уходить Cветлана Калинкина
Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет