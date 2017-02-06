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Кочанова: Из администрации Лукашенко уволят каждого третьего

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  • 6.02.2017, 13:52
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Наталья Кочанова

По-видимому, дела у диктатора совсем плохи.

В администрации Лукашенко сократят 30% государственных служащих.

Об этом сообщила БелТА глава администрации Наталья Кочанова по итогам прошедшего совещания с правителем.

«Сегодня рассмотрены эти вопросы, предложена структура. Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в администрации Лукашенко. Структура администрации невелика — это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», — заявила Наталья Кочанова.

Она отметила, что работа по «оптимизации штатной численности» всегда непростая, так как связана с жизнью и судьбами людей. Исходя из этого, сокращение отчасти произойдет за счет вакансий, которые будут высвобождаться в связи с уходом работников на пенсию. Другим постараются помочь с трудоустройством в иные организации и учреждения, где будет потребность в соответствующих специалистах.


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