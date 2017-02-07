В Барановичах взбунтовались «тунеядцы» 66 7.02.2017, 8:55

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Возле здания горисполкома в Барановичах милиция не выдержала напора протестующих.

Десятки тысяч подписей, собранных за отмену декрета о «тунеядстве», прислали в администрацию Лукашенко и правительство.

Сначала было возмущение, а теперь уже и протесты. К зданию налоговой инспекции на пикет против декрета о «тунеядстве» вышло несколько десятков жителей Барановичей, говорится в репортаже «Белсата».

«Здесь нужно сотнями выйти! Я звоню своей племяннице, она уже год не работает, говорю: «Лена, пошли!» Она говорит: «А хуже мне от этого не будет?» Я ей говорю: почему ты боишься?», — говорит жительница Барановичей.

Неспокойно было и в здании налоговой

«Я государству ничего не должна! Я вырастила троих детей, всех подняла на ноги. Все! Не пользовалась никакими льготами. Сама все делала», — говорит жительница Барановичей.

А после возмущенные жители направились в горисполком. И тут милиция под напором людей открыла дверь, чтобы передать «депутатам» собранные за отмену декрета подписи граждан.

Антинародный декрет все больше объединяет незадействованных ранее в оппозиционной деятельности волонтеров

Так гомельчанин Дмитрий Сабуров, который сам получил «письмо счастья», быстро нашел единомышленников. Сейчас команда молодых людей создала сообщество в социальных сетях, свой канал на Youtube, и вопреки морозам бодро собирает подписи за отмену декрета:

«Встретил этих парней и решил к ним присоединиться, также собирать подписи», — говорит активист Денис Никитенко.

Всего оппозиционные партии, независимые профсоюзы и рядовые белорусы собрали уже десятки тысяч подписей. Однако власти ничего не замечают.

«Это нужно быть настолько равнодушным, чтобы не замечать: народ действительно в беде, люди хотят, чтобы им кто-то помог, а тут наоборот, мол, людей еще и обворовывают государственным образом», — говорит жительница Гомеля.

«Я например, не могу отдать эти 360 рублей. Я пойду скорее всего сидеть 15 суток», — говорит мужчина.

Но специалисты как раз советуют не сидеть, а бороться

«Обращения, жалобы в налоговую районную инспекцию, налоговую инспекцию областную и жалобы в суды. И второе — есть «народные избранники». Надо создавать инициативные группы», — говорит Геннадий Федынич, представитель независимого профсоюза РЭП.

Самым же действенным признают протесты, благодаря массовости которых уступают власти и даже силовики, как в Барановичах.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».