«Кочановой надо работать инженером на водоканале» 18 8.02.2017, 11:18

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Наталья Кочанова

Максимально посильная задача для новой главы администрации Лукашенко – следить, чтобы сантехники не валялись пьяными.

Об этом в интервью belaruspartisan.org заявил

бывший начальник главного государственно-правового управления администрации Лукашенко Александр Пласковицкий, комментируя решение диктатора сократить на 30% штат чиновников в своей администрации.

«Что касается администрации Лукашенко, то из тех немногих, кого я там более-менее знаю, никого не считаю достойным занимаемого места», - считает бывший чиновник.

-- А как вы прокомментируете назначение Натальи Кочановой?

-- Я думаю, что с такими талантами ей полезнее было бы остаться инженером на водоканале. У нее даже внешний вид как у типичного инженера. Впрочем, и на пройдоху она не похожа, что отрадно. Если такому человеку ставить посильные задачи – чтобы трубы функционировали, водопроводчики не являлись пьяными на работу и т.д. -- наверное, у нее это отлично получится.

-- Жестко вы о женщине…

-- В данном случае я полностью забыл про пол.

Кстати, в ЖЭСах очень часто работают инженерами женщины. Если бы в там платили столько же, сколько в администрации, если бы журналисты уделяли работникам ЖЭСа столько же внимания, сколько большим начальникам, человек всю жизнь мог бы отработать по призванию. И, например, Качанова в качестве главного инженера вместе с Мясниковичем--начальником и Семашко--снабженцем могли бы, наверняка, создать образцовый ЖЭС. Но когда люди с задатками, знаниями и навыками коммунальников начинают думать, будто им под силу любое дело, и они могут после водоканала отвечать за все социальные вопросы в стране или руководить президентским аппаратом, то это самообман, чреватый пагубными последствиями…

-- Ну у нас это далеко не единичный случай. Строитель Нацбанком лихо руководил. Есть и другие не менее яркие примеры.

-- Помянутый Петр Петрович -- вообще идеал старательности! Ее б в подходящее русло… Однако у нас монархическая система правления, пресловутое единоначалие. И для того, чтобы улучшить госаппарат, нужно, чтобы монарх работал по-настоящему, а не дурачился целыми днями, развлекая себя то болтовней про трусы, то забавами на свежем воздухе. А так остается надеяться лишь на «рабочих пчелок» госаппарата. Их на госслужбе, как минимум, десять процентов.