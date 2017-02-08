Парламентарии Армении выступили за исключение Беларуси из ОДКБ 26 8.02.2017, 15:26

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Также в парламенте Армении призвали отозвать посла и провести митинг возле диппредставительства Беларуси.

Армянские парламентарии призвали жестко отреагировать на решение Минска о выдаче блогера Александра Лапшина Баку, вплоть до исключения Беларуси из ОДКБ и отзыва посла, пишет belaruspartisan.org.

На заседании парламента в среду вице-спикер Эдуард Шармазанов (фракция "Республиканской партия Армении") заявил, что экстрадиция Лапшина – это "шаг против мирного процесса, это шаг против России, против Армении, а также удар по демократическим ценностям".

"Наш "союзник" Беларусь выдала Лапшина за то, что он посетил Карабах и позитивно о нем высказался. Это по своей политической составляющей равно выдаче Венгрией Рамиля Сафарова. Я призываю всех граждан сегодня в 15:00 выразить свою жесткую позицию перед посольством Беларуси", – заявил депутат Нико Пашинян, (фракция "Армянский национальный Конгресс"). По его словам, МИД Армении должен отозвать посла из Беларуси и максимально жестко отреагировать на этот шаг.

Депутат Ваграм Багдасарян, секретарь фракции РПА, назвал решение Минска нарушением прав человека со стороны члена ОДКБ. "Мы должны поднять вопрос прекращения членства Беларуси в ОДКБ", – сказал он. Омбудсмен Армении Арман Татоян также высказал обеспокоенность экстрадицией Лапшина. Данный вопрос он поднял в среду в ходе встречи со специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа.

Российско-израильский блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска по запросу Баку, во вторник вечером был доставлен в аэропорт Гейдара Алиева в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана.