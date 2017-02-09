Система Лукашенко пошла в разнос 21 9.02.2017, 15:05

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Изображение: Panorama.am

Сегодня мы являемся свидетелями «зачистки» власти по-эрдогановски.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- После совещания у Лукашенко Наталья Кочанова заявила о сокращении его администрации на 30%. С чем, по вашему мнению, связано это решение?

- Планируемое сокращение администрации Лукашенко, на мой взгляд, является продолжением того процесса, который начался 5 декабря 2016 года, когда диктатор отстранил от должности главу своей администрации Александра Косинца и его заместителя Константина Мартынецкого.

Сегодня мы являемся свидетелями мини-турецкой, мини-эрдогановской «зачистки» власти в Беларуси.

Администрация Лукашенко в тоталитарном государстве играет ключевую роль. Это как ЦК КПСС в советские времена - орган, который занимается управлением всех сторон жизни в нынешней политической системе.

И такое масштабное сокращение, «зачистка» в администрации Лукашенко приведет к очень серьезным последствиям для функционирования всего механизма власти.

На ключевую должность в государстве диктатор поставил Наталью Кoчанову, про которую бывший начальник главного государственно-правового управления администрации Лукашенко Александр Пласковицкий сказал довольно пренебрежительно, заявив, что эта дама не отличается большими организационными и интеллектуальными способностями. Назначение Кочановой свидетельствует о том, что для Лукашенко сейчас важнее просто переждать и обезопасить себя от угрозы, которую он чувствует от людей из своей администрации.

- Можно ли говорить о том, что он боится «дворцового переворота»?

- Да. И безусловно, он подразумевает, что за этим переворотом стоит Россия. Именно тогда в декабре его действия по смене всех руководителей ключевых структур, силовых ведомств и администрации после его поездки и разговора с Путиным в конце ноября, как раз свидетельствуют о том, что в глазах Лукашенко угроза переворота никуда не исчезла.

Хочу напомнить, что бывший глава администрации Лукашенко Косинец длительное время был руководителем Витебской области, и именно за время его правления российский «Газпром» начал чувствовать себя в Витебске как дома. Витебск фактически превратился в его вотчину. Мы знаем, что там проходили глобальные всероссийские корпоративы этой структуры, а чиновники считали Витебск чуть ли не российским городом.

Видимо, Лукашенко получил информацию о том, что российское влияние на главу его администрации очень сильно, а сейчас, по всей видимости, будет «зачистка» тех людей, которые были связаны с прежним руководством.

- Какие могут быть последствия для Беларуси в этой ситуации?

- Можно сказать, что сейчас система Лукашенко просто идет вразнос. Еще раз повторю, что в построенной диктатором системе, его администрация занимает ключевое место. И такие радикальные изменения в ее руководстве и деятельности неминуемо скажутся на функционировании властной структуры и на жизни граждан.

Можно было бы приветствовать сокращение чиновников, но для этого власть должна вначале объявить о смене экономического курса. Но этого не происходит. Просто в угоду личной безопасности диктатор фактически пошел на слом всей своей вертикали власти. Ведь объявлено, что будут значительные сокращения и в других ведомствах.

События будут развиваться динамично, потому что система управления, которая выстраивалась последние 20 лет, показала свою неэффективность как в экономике, так и в вопросах безопасности.