Глава госбезопасности Литвы: Учения «Запад-2017» - главный вызов странам Балтии 1 9.02.2017, 15:23

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Дарюс Яунишкис

Фото: Delfi

В Литве прокомментировали переброску небывалого по размерам контингента войск РФ в Беларусь.

Основным вызовом для национальной безопасности Литвы в этом году станут запланированные Россией и Беларусью учения «Запад-2017», считает директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис, сообщает Интерфакс.

«Я считаю, что основное - это учения, которые пройдут, как в соседней Беларуси, так и в самой России, а также на нашей границе», - заявил журналистам в четверг в сейме Д.Яунишкис, участвовавший в заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).

«У нас есть данные из публичного пространства о тех заказанных вагонах, дислокации военных, предоставляемых цифрах. Это вызывает беспокойство, масштабы и само направление, ведь этот «Запад-2017» - всегда большой вопрос. В этом году мы должны следить за тем, куда все клонится», - добавил он.

Д.Яунишкис считает, что разведка должна следить, носят ли учения оборонный, или наступательный характер. Директор ДГБ добавил, что эти учения вызывают беспокойство, поскольку они всегда направлены «в сторону Запада».

3 февраля штаб Западного военного округа (ЗВО) сообщил, что российско-белорусские стратегические манёвры «Запад-2017» пройдут сразу на нескольких полигонах двух стран. «Основной задачей на 2017 год считается подготовка всех войск к совместным масштабным стратегическим учениям «Запад-2017», которые пройдут сразу на нескольких полигонах Беларуси и России», - сказано в сообщении пресс-службы ЗВО, поступившем в «Интерфакс-АВН».

Ранее Александр Лукашенко заявил о готовности его страны провести на своей территории традиционные российско-белорусские учения. Мы примем их. Это будут открытые учения. Мы пригласим всех, чтобы видели, что мы ни на кого не собираемся нападать, у нас такой цели нет. Не дай бог, мы станем агрессором против какой-то страны. Это, конечно, немыслимо. Поэтому у нас только оборонная позиция», - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы в рамках «Большого разговора».