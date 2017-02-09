Президент Литвы: Учения «Запад-2017» - демонстрация подготовки к войне с Западом 3 9.02.2017, 20:37

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Фото: LRPK (R.Dačkaus nuotr.)

Даля Грибаускайте прокомментировала планирующиеся российско-белорусские военные учения «Запад-2017».

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ожидаем учений «Запад - 2017», во время которых концентрируются очень многочисленные и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», - цитирует Грибаускайте delfi.lt.

По ее словам, угрозы с Востока вынуждают страны Балтии просить партнеров о дополнительных гарантиях безопасности, например, о скорости принятия решений в НАТО.

Президент Литвы также выразила надежду обсудить на следующей неделе вопросы безопасности с вице-президентом США Майком Пенсом. Она надеется, что контакт с новой администрацией США будет «очень тесным».

Председатель Комитета сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас в четверг сказал, что военные учения «Запад - 2017», по всей видимости, будут крупнейшими в истории учениями у границ Литвы.

После состоявшегося в четверг заседания КНБО директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис, в свою очередь, сказал, что «Запад-2017» в этом году будут главным вызовом национальной безопасности Литвы.