Как дело блогера Лапшина поссорило четыре страны Полина Химшиашвили, Анжелика Басисини, РБК

9.02.2017, 23:42

Решение Беларуси выдать блогера Лапшина Азербайджану спровоцировало кризис в отношениях сразу четырех стран.

Экстрадиция Лапшина и реакция России

7 февраля спецрейсом из Минска в Баку был доставлен блогер Александр Лапшин. Блогер, имеющий гражданство России и Израиля, был задержан в Минске 16 декабря прошлого года. Тогда он написал, что его задержали по запросу Азербайджана, где он включен в черный список за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Как утверждает азербайджанская сторона, Лапшин без получения официального разрешения посещал Карабах в апреле 2011 года и октябре 2012 года, после чего был внесен Баку в черный список. В 2016 году он дважды выступил с призывами признать независимость Карабаха.

Баку объявил его в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе», после того как в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль ему удалось благодаря другому написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр). Гражданство Украины у Лапшина было до 2011 года.

Всего против гражданина двух стран Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело по двум статьям Уголовного кодекса: «Неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

С декабря Лапшин содержался в минском СИЗО. Верховный суд Беларуси отклонил его жалобу на постановление Генпрокуратуры о выдаче Азербайджану, после чего он был экстрадирован.

Выдача российских граждан в третьи страны недопустима, говорил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Россия выступает против криминализации посещения журналистами или частными лицами «той или иной территории в том или ином регионе».

«Принимаются все возможные юридические меры для защиты Лапшина», — уверил журналистов 9 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Посольство России в Баку направило в среду в МИД Азербайджана запрос о встрече консульского работника с Лапшиным, ответ на него в среду получен не был.

Генпрокуратура Беларуси заявила, что ни Россия, ни Израиль не обращались с просьбой о выдаче Лапшина. Посольство Израиля в Азербайджане следит за развитием событий, сообщила ТАСС замглавы израильской дипмиссии в Беларуси Юлия Рачински-Спиваков.

Выслав Лапшина в Азербайджан, Беларуси испортила отношения не только с Арменией, но и с Россией и Израилем, обращает внимание белорусский политолог Валерий Карбалевич. Минск хотел «устроить торговлю», но Россия и Израиль не стали подыгрывать, поэтому пришлось выдать Лапшина Баку, предполагает Карбалевич. Проблема Лапшина — дополнительный раздражитель в отношениях между Беларусью и Россией, которых и так накопилось не мало, Минск пошел на демонстративный шаг, не обратив внимания на слова Лаврова, замечает белорусский эксперт.

Ереван против Минска

Решение Минска депутаты парламента Армении расценили как недружественное по отношению к их стране. Руководитель фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян в среду потребовал исключить Беларусь из Организации Договора о коллективной безопасности. Своим решением Минск в очередной раз продемонстрировал предвзятое отношение к армянской стороне, заявил Багдасарян. Оппозиционный депутат Никол Пашинян поддержал представителя правящей партии, призвав отозвать посла из Беларуси.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян назвал решение по Лапшину провокацией. Власти Азербайджана, по его словам, «вышли из себя и пытаются спровоцировать других».

Эдвард Налбандян



Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС

Минск претензии отрицает. «Призывы Армении исключить Беларусь из ОДКБ — это просто эмоции», — заявил 9 февраля пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик. Беларусь и Армения — дружественные страны, партнеры по интеграционным объединениям, в том числе ОДКБ, уверил он. Беларусь, по его словам, проводит многовекторную дружелюбную политику, неуклонно следуя при этом международным нормам и исполняя свои юридические обязательства.

Правители Беларуси Александр Лукашенко и Азербайджана Ильхам Алиев обсудили экстрадицию и расценили ее как соблюдение закона и международных конвенций, говорится в заявлении пресс-службы. МИД Азербайджана в заявлении призвал рассматривать вопрос экстрадиции исключительно в правовой плоскости.

«Вопрос об экстрадиции блогера Лапшина в Азербайджан не стоит полностью переносить из плоскости правовой в плоскость политическую, в данном случае оба поля взаимосвязаны. Мы имеем дело с взаимоотношениями, которые существуют не только между государством под названием Беларусь и государством под названием Азербайджан, но и с отношениями между лидерами этих стран», — говорит директор армянского филиала Института стран СНГ Александр Маркаров. Лукашенко не раз называл Алиева своим другом.

Шаги, которые носят недружественный характер по отношению к Армении, могут быть учтены властями страны при развитии сотрудничества в интеграционных объединениях, в том числе в ОДКБ, однако участие Еревана в них не определяется теми шагами, которые осуществляются со стороны руководства Беларуси, а определяется собственным стратегическим планом развития и собственным видением политической необходимости, целесообразности и интересов, указывает Маркаров.

Полина Химшиашвили, Анжелика Басисини, РБК