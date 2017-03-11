«Пора менять власть!»: Сотни человек вышли на Марш в Пинске 2 11.03.2017, 11:58

Акция началась в 12.00 на площади Ленина в центре города.

Возмущенные люди собрались на площади еще до официального начала Марша протеста.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию акцию.

Видео предоставил телеканал «Белсат» и сайт nn.by, и добавь «Радыё Свабода».

12.17

Участники митинга и журналисты говорят, что на площади уже около 1000 человек – «как вчера в Молодечно».

«Режим и Лукашенко боятся народа. Надо переходить к политическим требованиям – надо менять власть. Лукашенко достал. Это доходит до осознания людей. Я надеюсь, что 25 марта в Минске выйдут на Марш сотни тысяч человек и мы поставим ультиматум власти – мирно и цивилизованно»

12.16

На площади в Пинске собралось уже более 800 человек. Люди продолжают подходить.

Фото: svaboda.org

12.14

«Налоговая - это средневековая инквизиция!», - возмущается приличного вида женщина в шляпке. «Какой дебил это все придумал?». Из толпы отвечают: «Этот дебил – наше правительство!»

Фото: svaboda.org

12.08

Люди скандируют: «Нет декрету №3 – Лукашенко уходи!»

Фото: svaboda.org

Участник митинга: «Дело не в декрете №3. Это как змей-горыныч: отруби одну голову – вырастет другая. Надо менять всю власть. Нынешняя власть не может управлять страной. Надо в первую очередь отменить это правило – избираться больше, чем на 2 срока. Это есть только у нас, в Северной Корее и в Африке. Лукашенко должен сам уйти в отставку. Он уже не президент. В Беларуси много умных достойных людей, чтоб управлять страной»

12.05

Руководитель местной милиции с мегафоном вышел к митингующим и сказал, что акция несанкционирована.

Люди скандируют «Ганьба!». Возмущение нарастает.

12.00

На площади находится более 300 человек. Коммунальщики проводят «ремонт» памятника Ленину. Это раздражает людей.

Фото: nn.by

Фото: nn.by

11.58

Пожилой житель Пинска: «Под суд всех – и «парламент», и всех, кто принял эти несправедливые законы – и пенсионный, и другие».

Школьница из Пинска: «Я вышла на акцию, потому что через несколько лет не хочу оказаться в таком же положении, как и взрослые в нашей стране».

11.56

Участник акции: «Это просто какой-то маразм, это просто шизофрения – называть граждан своей страны «тунеядцами». Лукашенко оскорбил всех нас. Он должен уйти. Пусть он выйдет со своими сыновьями и работает сам за миску похлебки».

11.55

Участница акции: «У Лукашенко 13 самолетов, а у нас зарплаты по 100 долларов. Польша процветает, а мы в дерьме, я извиняюсь. Мы ездим в Украину за дешевой одеждой и продуктами – в страну, которая воюет! И пусть на БТ не показывают этот бред: «Беларусь – государство для народа». Вон эту власть, вон это все! Нужны честные демократически выборы. Долой эту власть»!