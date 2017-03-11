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Лидеры правой коалиции арестованы на 15 суток

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  • 11.03.2017, 17:13
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Фото: «Радыё Свабода»

Политики не смогут присутствовать на акциях 15 и 25 марта.

Сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского 11 марта в Молодечно за участие в акции протеста осудили на 15 суток.

Ранее аналогичный приговор вынесли председателю движения «За свободу» Юрию Губаревичу и лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько.

«Таким образом, лидеры правоцентристской коалиции не смогут принять участие во всех акциях протеста «нетунеядцев», которые были запланированы в марте, и выйдут на свободу только около 19:30 в День Воли 25 марта», - говорится в пресс-релизе партии БХД.


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