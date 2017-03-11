Житель Пинска: Лукашенко довел страну и только на своем золотом унитазе летает 13 11.03.2017, 17:52

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Скриншот: belsat.eu

Нужно менять всю власть вплоть до председателей колхозов.

Об этом телеканалу «Белсат» заявил молодой мужчина на акции протеста в Пинске.

«Во-первых, большое спасибо пинчанам за то, что вышли в этот день на Площадь.

Во-вторых, на вопрос «Что нужно менять?» отвечу: нужно менять всю власть вплоть до председателей колхозов. Полная люстрация – и предстать им всем перед судом. А потом будем строить новую страну.

Для начала надо отменить все декреты, все эти ненужные налоги (на дороги и другие) и дать работу людям. И не просто работу – а работу с достойной зарплатой.

200 рублей – это просто смешно. При ценах в нашей стране даже 500 долларов зарплаты недостаточно. Я за рубежом прожил 5 лет: даже в Москве многие продукты питания гораздо дешевле, чем в Беларуси.

Диктатура 23 года пыталась сделать из нас «чарко-шкварочников». А белорусы – это очень трудолюбивый и добрый народ, мы прекрасно умеем работать. «Чарка и шкварка» - это не наше. А власть так сделала, что в любой магазин заходишь - и водка в три яруса стоит. Это геноцид. Нас 9,6 миллионов человек, а должно было быть 12 миллионов. А этот (Лукашенко – ред.) только на своем «Боинге», на золотом унитазе летает… Я скажу так: этот человек некомпетентен. Жыве Беларусь!», - заявил пинчанин.

Сегодня более 1000 человек вышли на акцию протеста против незаконной власти в Пинске. Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с митинга рассерженных пинчан.

Напомним, что 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов с требованием отменить декрет о «тунеядцах» и провести новые свободные выборы. Властям был дан месяц на выполнение требований Марша.

После этого 26 февраля масштабные акции протеста прошли во всех областных центрах Беларуси. В Гомеле на улицы также вышло несколько тысяч человек.

5 марта «Марши нетунеядцев» прошли в крупных городах Беларуси. В Бресте на акцию вышло несколько тысяч человек, протестующие перекрыли главный проспект города.

Лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.