Глава правящей партии ЕС потребовал немедленно освободить оппозиционных политиков 30 11.03.2017, 18:34

Жозеф Доль

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Сегодня лидеров правой коалиции арестовали на 15 суток.

Лидер правящей фракции Европарламента Жозеф Доль обеспокоен жесткими арестами в Беларуси оппозиционных политиков и требует немедленного их освобождения. Об этом политик написал 11 марта в своем Twitter, сообщает tut.by.

«Беларусь должна соблюдать международные законы, уважать основные права человека: свободу слова и собраний, срочно освободить правоцентристских лидеров», — написал он.

Напомним, в Молодечно прошли суды над задержанными после «Марша нетунеядцев», состоявшегося 10 марта в городе, активистами оппозиции. Лидер движения «За cвабоду» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский арестованы на 15 суток по обвинению в организации марша «Я не тунеядец». Ольга Ковалькова получила 7 суток административного ареста, Алесь Абрамович и активист ОГП Денис Красочко оштрафованы на 50 базовых величин каждый.

Жозеф Доль, лидер одной из крупнейших партий Европы, накануне «парламентских выборов» в 2016 году приезжал в Беларусь, где встречался с представителем администрации Лукашенко, замглавы МИД, лидерами оппозиции, активистами гражданского общества и посетил пикет правоцентристской коалиции.

Европейская народная партия — правоцентристская общеевропейская политическая партия, которая представлена во всех политических институтах ЕС. Партия существует более 40 лет и состоит из христианско-демократических и консервативных партий стран Европы.