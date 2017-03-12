Бобруйск сказал «Баста!» (Видео, онлайн)42
- 12.03.2017, 11:23
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(обновляется) Люди в регионах Беларуси продолжают выходить на акции.
В Бобруйске акция начинается в 12:00, в Орше в 13:00, а в Рогачеве в 16:00.
Сайт Charter97.org будет вести текстовую трансляцию с акций. Видео предоставлено «Радыё Свабода».
Протесты в Беларуси начались 17 февраля, когда в центре Минска тысячи людей протестовали против декрета №3, который предусматривал уплату налога на тунеядство. Затем акции прошли в Гомеле, Бресте, Витебске, Бобруйске, Могилеве, Гродно, Молодечно и Пинске.
Люди требуют не только полной отмены декрета о «тунеядстве», но и протестуют против ухудшения экономической ситуации, низких зарплат, отсутствия работы, повышения цен, коммуналки, требуют просто достойной жизни.
13.18
В Бобруйске уже полтора часа не уходят с площади — обсуждают свою жизнь.
13.05
Люди в Бобруйске постепенно расходятся, но уходя говорят журналистам: «Надо менять власть. Хватит бояться, надо уже что-то делать».
12.43
Историк из Бобруйка по имени Владимир через мегафон напомнил, что накануне на акции в Молодечно были задержаны руководители правой коалиции Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и в Бобруйске активистка профсоюза РЭР Галина Смирнова. Он напомнил, что эти аресты ему напомнили аресты в коммунистической Польше и напоминают «военное положение». По его словам, когда Польша стала свободной, она стала благополучной и зажиточной страной, куда белорусы ездят «как на выставку».
Люди скандируют «Свободу!».
12.39
На акцию пришел активист оппозиции из Барановичей Григорий Грик в тюремной робе и призывает людей отстаивать свои права.
Актывіст з Баранавічаў "Я прыехаў вас падтрымаць, бо мы жывем як у концлягеры"#дармаеды pic.twitter.com/keJweyBMBb— Радыё Свабода (@svaboda) 12 марта 2017 г.
12.35
Один из лозунгов в Бобруйске «Бобры — не рабы!»
12.32
Люди скандируют «Страха нет!», «Разам — мы сила!», «Ганьба!», «Накрались, дроздуны! Может, уже хватит?»
Одна женщина призывает людей не бояться и отстаивать свои права и достоинство. Люди говорят, что нужно выдвигать своих активистов из народа.
12.29
Люди долго и протяжно скандируют «Баста!», «Уходи в отставку!», «Жыве Беларусь!».
12.24
Бобруйская активистка Любовь Санкевич: «Не верю никакую борьбе с коррупцией, о которой говорит Лукашенко. Вся коррупции во власти!».
12.20
Бобруйчане не так много говорят про декрет о «тунеядцах», как раньше. Проблем слишком много. Люди требуют отставки диктатора.
12.16
На митинге выступает бывший политзаключенный Евгений Васькович, который призвал всех скандировать лозунг «Баста!».
12.10
В Бобруйске на акции уже около 1000 человек.
12.06
На площади в Бобруйске уже собралось около 500 человек.
12.05
Бобруйчане скандируют «Нет декрету номер 3 — Лукашенко уходи!».
12.04
Бобруйчане держат плакаты «Заплати налог и спи голодным». Спрашивают, где представители власти, почему чиновники боятся выйти к народу.
12.02
Жители Бобруйска пришли с растяжкой «Баста».
12.01
Люди держат плакаты «Хрен вам!», «Нет декрету №3!».
Зьяўляюцца плякаты на акцыі ў Бабруйску#дармаеды pic.twitter.com/8tXsV1OJBx— Радыё Свабода (@svaboda) 12 марта 2017 г.
11.59
Несколько цитат бобруйчан:
«Везде заграницей за безработицу людям платят, а мы должны сами платить! Как можно жить???»
«Сколько в лес нельзя будет войти за грибами и ягодами!»
«После войны так тяжело не было!»
«Скоро и пенсию отберут!»
«На Украине Майдан прошел и там живется легче! И нам тяжелее жить без войны!»
11.57
Среди участников акции много людей среднего возраста. Возмущение людей — через край. Все кричат, перебивая друг друга, высказывая претензии властям. Обвиняют чиновников в коррупции и воровстве.
11.55
На площади в Бобруйске начинают собираться люди. Люди громко возмущаются: «Терпеть больше нельзя! У нас крепостное право!».
11.50
Власти всерьез запаниковали. Накануне акции в Орше якобы для проверки документов были задержаны минские независимые журналисты Сергей Гудилин и Адарья Гурштын. В Бобруйске задержали местного профсоюзного лидера Галину Смирнову.
У оршанских активистов с утра идут обыски. Так, обыск идет у журналиста, заместителя председателя ОМОО «Союз» Артема Сизинцева. Пока хозяин был на работе, с обыском пришли к социал-демократу Константину Анташкевичу. Также милиция стоит у дома Валентины Игнатенко, председателя городской организации Объединенной гражданской партии, и у дома члена Партии БНФ Виталия Павлова.