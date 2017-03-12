Бобруйск сказал «Баста!» (Видео, онлайн) 42 12.03.2017, 11:23

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(обновляется) Люди в регионах Беларуси продолжают выходить на акции.

В Бобруйске акция начинается в 12:00, в Орше в 13:00, а в Рогачеве в 16:00.

Сайт Charter97.org будет вести текстовую трансляцию с акций. Видео предоставлено «Радыё Свабода».

Протесты в Беларуси начались 17 февраля, когда в центре Минска тысячи людей протестовали против декрета №3, который предусматривал уплату налога на тунеядство. Затем акции прошли в Гомеле, Бресте, Витебске, Бобруйске, Могилеве, Гродно, Молодечно и Пинске.

Люди требуют не только полной отмены декрета о «тунеядстве», но и протестуют против ухудшения экономической ситуации, низких зарплат, отсутствия работы, повышения цен, коммуналки, требуют просто достойной жизни.

13.18

В Бобруйске уже полтора часа не уходят с площади — обсуждают свою жизнь.

13.05

Люди в Бобруйске постепенно расходятся, но уходя говорят журналистам: «Надо менять власть. Хватит бояться, надо уже что-то делать».

Фото: svaboda.org

12.43

Историк из Бобруйка по имени Владимир через мегафон напомнил, что накануне на акции в Молодечно были задержаны руководители правой коалиции Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова и в Бобруйске активистка профсоюза РЭР Галина Смирнова. Он напомнил, что эти аресты ему напомнили аресты в коммунистической Польше и напоминают «военное положение». По его словам, когда Польша стала свободной, она стала благополучной и зажиточной страной, куда белорусы ездят «как на выставку».

Люди скандируют «Свободу!».

Фото: svaboda.org

12.39

На акцию пришел активист оппозиции из Барановичей Григорий Грик в тюремной робе и призывает людей отстаивать свои права.

Актывіст з Баранавічаў "Я прыехаў вас падтрымаць, бо мы жывем як у концлягеры"#дармаеды pic.twitter.com/keJweyBMBb — Радыё Свабода (@svaboda) 12 марта 2017 г.

12.35

Один из лозунгов в Бобруйске «Бобры — не рабы!»

Скриншот: svaboda.org

12.32

Люди скандируют «Страха нет!», «Разам — мы сила!», «Ганьба!», «Накрались, дроздуны! Может, уже хватит?»

Одна женщина призывает людей не бояться и отстаивать свои права и достоинство. Люди говорят, что нужно выдвигать своих активистов из народа.

12.29

Люди долго и протяжно скандируют «Баста!», «Уходи в отставку!», «Жыве Беларусь!».

12.24

Бобруйская активистка Любовь Санкевич: «Не верю никакую борьбе с коррупцией, о которой говорит Лукашенко. Вся коррупции во власти!».

Любовь Санкевич

Скриншот: svaboda.org

12.20

Бобруйчане не так много говорят про декрет о «тунеядцах», как раньше. Проблем слишком много. Люди требуют отставки диктатора.

Фото: belsat.eu

12.16

На митинге выступает бывший политзаключенный Евгений Васькович, который призвал всех скандировать лозунг «Баста!».

12.10

В Бобруйске на акции уже около 1000 человек.

12.06

На площади в Бобруйске уже собралось около 500 человек.

12.05

Бобруйчане скандируют «Нет декрету номер 3 — Лукашенко уходи!».

12.04

Бобруйчане держат плакаты «Заплати налог и спи голодным». Спрашивают, где представители власти, почему чиновники боятся выйти к народу.

Фото: svaboda.org

12.02

Жители Бобруйска пришли с растяжкой «Баста».

Фото: svaboda.org

12.01

Люди держат плакаты «Хрен вам!», «Нет декрету №3!».

11.59

Несколько цитат бобруйчан:

«Везде заграницей за безработицу людям платят, а мы должны сами платить! Как можно жить???»

«Сколько в лес нельзя будет войти за грибами и ягодами!»

«После войны так тяжело не было!»

«Скоро и пенсию отберут!»

«На Украине Майдан прошел и там живется легче! И нам тяжелее жить без войны!»

Фото: svaboda.org

11.57

Среди участников акции много людей среднего возраста. Возмущение людей — через край. Все кричат, перебивая друг друга, высказывая претензии властям. Обвиняют чиновников в коррупции и воровстве.

11.55

На площади в Бобруйске начинают собираться люди. Люди громко возмущаются: «Терпеть больше нельзя! У нас крепостное право!».

11.50

Власти всерьез запаниковали. Накануне акции в Орше якобы для проверки документов были задержаны минские независимые журналисты Сергей Гудилин и Адарья Гурштын. В Бобруйске задержали местного профсоюзного лидера Галину Смирнову.

У оршанских активистов с утра идут обыски. Так, обыск идет у журналиста, заместителя председателя ОМОО «Союз» Артема Сизинцева. Пока хозяин был на работе, с обыском пришли к социал-демократу Константину Анташкевичу. Также милиция стоит у дома Валентины Игнатенко, председателя городской организации Объединенной гражданской партии, и у дома члена Партии БНФ Виталия Павлова.