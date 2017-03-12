закрыть
12 марта 2017, воскресенье, 19:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Поклонская предложила давать гражданство РФ «по принципу почвы»

11
  • 12.03.2017, 18:37

Проект закона уже зарегистрирован в российской Госдуме.

Депутаты Константин Затулин и Наталья Поклонская внесли в Госдуму РФ законопроект, который предполагает введение нового принципа получения российского гражданства.

Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

«В случае принятия данного закона, получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы», — рассказал Бальбек.

Проект закона уже зарегистрирован в Госдуме. Он получил положительное заключение комитета по делам национальностей.

Согласно действующему законодательству, получить российское гражданство на основании «права почвы» могут родившиеся на территории России дети, чьи родители не имеют гражданство или иностранные граждане, государства которых не дают гражданство по рождению.


Мнение

Пора выходить из тупика
Пора выходить из тупика Михаил Пастухов
Будем вместе, и Беларусь станет свободной
Будем вместе, и Беларусь станет свободной Евгений Афнагель
Потому что баста
Потому что баста Ирина Халип
Отступление перед народом
Отступление перед народом Виталий Портников


Интервью

Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Андрей Санников: Судьба Беларуси будет решаться народом
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Богдан Яременко: Реакция украинской власти и общества на ложь БТ должна быть жесткой
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные
Дмитрий Бондаренко: К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные