Поклонская предложила давать гражданство РФ «по принципу почвы» 11 12.03.2017, 18:37

Проект закона уже зарегистрирован в российской Госдуме.

Депутаты Константин Затулин и Наталья Поклонская внесли в Госдуму РФ законопроект, который предполагает введение нового принципа получения российского гражданства.

Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

«В случае принятия данного закона, получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы», — рассказал Бальбек.

Проект закона уже зарегистрирован в Госдуме. Он получил положительное заключение комитета по делам национальностей.

Согласно действующему законодательству, получить российское гражданство на основании «права почвы» могут родившиеся на территории России дети, чьи родители не имеют гражданство или иностранные граждане, государства которых не дают гражданство по рождению.