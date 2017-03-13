Зянон Позняк: «Не верьте Лукашенко, надо протестовать, выходить на площади» 9 13.03.2017, 9:51

Зянон Позняк

Фото: CHARTER97.ORG

Председатель КХП БНФ Зянон Позняк назвал ложью передачу БТ.

Основной темой главной пропагандистской программы БТ «Главный эфир» в воскресенье стал декрет № 3. За кадром прозвучали слова ведущего о неком призыве Зянона Позняка не участвовать в демонстрациях протеста.

В комментарии «Радыё Свабода» политик опроверг слова БТ:

«Характерностью этой хамской антинародной власти в Беларуси и ее холуйской обслуги являются продажность и ложь. Они уже 22 с половиной года лгут народу и всему миру. Неужели еще есть люди, которые верят их телевидению?!»

Позняк поддержал также акции в белорусских городах против «налога на тунеядство»:

«Белорусы вышли на улицы и площади с протестом, потому что их оскорбили паскудным словом «тунеядцы» и хотят содрать деньги с безработных. Тем, кто сомневался в людях, посмотрите сейчас, какой это красивый, открытый и умный народ, как точно люди формулируют свои мысли и протесты, какая лексика без грубых слов и оскорблений, какое острое негодование! Но люди не живут ненавистью, переживают за родную Беларусь, как женщина в Бобруйске, которая плакала за будущее страны».

Политик видит в уличных протестах единственную возможность для людей обменяться мнениями и почувствовать себя сильным народом:

«Надо протестовать, выходить на площади. Но нельзя допустить, чтобы наших доверчивых людей в очередной раз обманули провокаторы или подставили под удар бандиты, захватившие власть. Поэтому два совета: быть внимательными, не поддаваться на провокации. И второе: самоорганизовываться в группы рабочих и сопротивляться антинациональной политике власти. Только организованный народ - сила. Целью борьбы будет свободная Беларусь. Это наша страна, это наша земля. И третий совет: не верьте Лукашенко и его лживому телевидению, ни минскому, ни, тем более, московскому. Верьте своей совести», - заявил Зянон Позняк.