Лукашенко готовится ввести чрезвычайное положение?164
- 13.03.2017, 11:30
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Режим в панике от прошедших по всей стране Маршей рассерженных белорусов.
В редакцию Charter97.org пришло письмо с информацией, что властями готовится введение чрезвычайного положения. Мы не уверены в достоверности этой информации, но считаем необходимым ее обнародовать.
В письме приводится содержание указа Лукашенко о введении чрезвычайного положения:
«... Ввести с 0 часов 00 минут 15 марта 2017 г. чрезвычайное положение на всей территории Республики Беларусь.
На период чрезвычайного положения:
а) запретить проведение митингов, уличных шествий и демонстраций, а также иных массовых мероприятий;
б) запретить проведение забастовок;
в) ограничить доступ к сети Интернет, к социальным сетям и новостным сайтам;
г) ограничить доступ к мобильной связи.
На период чрезвычайного положения установить:
а) особый порядок передвижения в зоне чрезвычайного положения, включающий досмотр транспортных средств;
б) усиленную охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
в) проверку документов в местах скопления граждан, а в исключительных случаях личный досмотр вещей, жилищ и транспортных средств;
г) выдворение нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, к месту их постоянного проживания или за пределы территории Республики Беларусь за их счет».