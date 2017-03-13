Лукашенко готовится ввести чрезвычайное положение? 164 13.03.2017, 11:30

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Режим в панике от прошедших по всей стране Маршей рассерженных белорусов.

В редакцию Charter97.org пришло письмо с информацией, что властями готовится введение чрезвычайного положения. Мы не уверены в достоверности этой информации, но считаем необходимым ее обнародовать.

В письме приводится содержание указа Лукашенко о введении чрезвычайного положения:

«... Ввести с 0 часов 00 минут 15 марта 2017 г. чрезвычайное положение на всей территории Республики Беларусь.

На период чрезвычайного положения:

а) запретить проведение митингов, уличных шествий и демонстраций, а также иных массовых мероприятий;

б) запретить проведение забастовок;

в) ограничить доступ к сети Интернет, к социальным сетям и новостным сайтам;

г) ограничить доступ к мобильной связи.

На период чрезвычайного положения установить:

а) особый порядок передвижения в зоне чрезвычайного положения, включающий досмотр транспортных средств;

б) усиленную охрану общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

в) проверку документов в местах скопления граждан, а в исключительных случаях личный досмотр вещей, жилищ и транспортных средств;

г) выдворение нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, к месту их постоянного проживания или за пределы территории Республики Беларусь за их счет».