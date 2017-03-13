Дмитрий Бондаренко: Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года 12 13.03.2017, 17:33

Дмитрий Бондаренко

На акции протеста, проходящие по всей Беларуси, выходит бывший электорат Лукашенко.

Об этом заявил в комментарии изданию "Гордон" координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

"Сейчас появилась неподтвержденная информация о возможном введении чрезвычайного положения в Беларуси. Я думаю, обычными методами, и даже введя чрезвычайное положение, загнать белорусов в стойло Лукашенко уже не сможет. Происходящие сегодня события вполне можно сравнить с событиями во времена перестройки. Причем во многих небольших городах, где проходили протесты, такого не было даже в 80–90-х годах", – отметил Бондаренко.

По его мнению, Лукашенко попытается сбить волну недовольства в Беларуси.

"Естественно, причиной проведения митингов стал декрет №3 о так называемых тунеядцах. Но очень быстро это все переросло в проявление ненависти к Лукашенко. Люди доведены до нищеты, а масштабы безработицы в небольших городах просто зашкаливают. Кроме Минска, по стране повсюду депрессивные регионы. Лукашенко не в состоянии решить проблемы людей. Он попытается сбить волну недовольства, но вряд ли это у него получится. Мой прогноз: в течение года в Беларуси будет новая власть. Думаю, Лукашенко будет смещен с должности в результате народных протестов", – подчеркнул оппозиционер.

Он акцентировал внимание на том, что большим авторитетом среди населения пользуется оппозиционер Николай Статкевич.

"Есть в Беларуси свой оппозиционный лидер – это подполковник запаса, глава социал-демократической партии Николай Статкевич. Он отсидел в тюрьме восемь лет за организацию акций протеста. Последний срок у него был пять лет. Это личный враг Лукашенко. Его имя даже запрещали упоминать на телевидении. Но теперь Статкевич берет на себя ответственность за организацию акции протеста 25 марта. В этот день была провозглашена наша независимость. В этом году так получилось, что он совпадает с маршами рассерженных белорусов, проходящих по всей стране. У Статкевича очень большой авторитет. Он смелый лидер, который доказал, что готов к испытаниям и может пойти на риск", – заявил Бондаренко.

Он считает, что Лукашенко не сможет сохранить власть в стране.

"Сегодня белорусы ищут такого лидера как Статкевич, готового повести их за собой. Люди доведены до крайности. И сейчас на улицы выходит как раз бывший электорат Лукашенко. Они проклинают день, когда голосовали за него. Поэтому, мне кажется, Лукашенко не удержится в президентском кресле даже до конца этого года. То, что у него серьезная поддержка населения, это миф, который ходит в Украине и России. Просто посмотрите на лица людей в регионах и вы все поймете. Лукашенко – враг каждой белорусской семьи. Такова реальность. Он давно фальсифицирует результаты выборов, поддержки у него нет", – резюмировал оппозиционер.