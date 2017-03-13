ЕС проигнорировал российский «Северный поток-2» 13.03.2017, 18:30

Еврокомиссар заявил, что газовый проект «не представляет интерес».

ЕС остудил ожидания, связанные с лелеемым Москвой планом газопровода "Северный поток-2" по дну Балтики: еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер сказала в понедельник, что этот проект не относится к «представляющим общий интерес», пишет Reuters.

Газпром оценивал в 1,5 миллиарда евро инвестиции в трубопровод, который встретил возражения со стороны Польши и других членов ЕС. Российский газэкспортный монополист хотел бы удвоить поставки в Германию, идущие сейчас по «Северному потоку-1», тогда как ЕС стремится уменьшить зависимость от поставок энергоносителей из России.

«Северный поток-2», предусматривающий расширение газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, не относится к "проектам, представляющим общий интерес», - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в понедельник.

«Что касается юридической стороны вопроса, стало совершенно очевидно, что Еврокомиссия не считает, что проект Северный поток-2 будет проектом, представляющим общий интерес», - сказала Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе.

Она повторила мнение Еврокомиссии о том, что этот проект не способствует усилиям ЕС реформировать энергетическую инфраструктуру блока и уменьшить зависимость от российского газа.