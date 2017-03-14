США, ООН и ЕС обеспокоены задержаниями в Беларуси 14 14.03.2017, 22:14

Фото: svaboda.org

США, ЕС и ООН призвали Минск прекратить насилие и травлю протестующих и уважать свободу мирных собраний.

Соединенные Штаты Америки и Организация Объединенных Наций выразили обеспокоенность репрессиями белорусских властей против протестующих.

Вашингтон следит за «непрестанными мирными протестами в Беларуси», сказал представитель Государственного департамента в комментарии для «Радыё Свабода».

«Мы обеспокоены многочисленными задержаниями участников и журналистов во время недавних протестов, - сказал чиновник. - Мы призываем власти Беларуси следовать своим международным обязательствам и уважать свободу слова, печати и собраний».

Тем временем эксперт ООН по вопросам прав человека призвал Минск воздержаться от насилия и травли протестующих и уважать свободу мирных собраний.

«Международному сообществу следует оставаться внимательным, вместе с тем я призываю белорусские власти прекратить насилие и травлю и уважать свободу мирных собраний», - говорится в опубликованном сегодня заявлении Миклоша Харашти, спецдокладчика по вопросам прав человека в Беларуси.

Тысячи людей выходили на улицы разных городов Беларуси в последние недели, чтобы выразить свой протест против «декрета о тунеядах».

Правозащитная организация Amnesty International сообщила 13 марта, что по меньшей мере 48 человек были задержаны и наказаны за участие в несанкционированных демонстрациях 10-12 марта.

Европейский Союз призвал к немедленному освобождению всех задержанных протестующих.

Майя Косьянчич, пресс-секретарь главы внешней политики ЕС, заявила 13 марта, что «задержание и наказание мирных протестующих, в их числе оппозиционных лидеров, противоречит объявленной Беларусью политике демократизации».