Макей собирается быть у власти сотни лет 11 15.03.2017, 17:02

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Глава МИД Беларуси заявил, что «некоторые страны шли к демократии не только десятки, но и сотни лет».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призывает не использовать в политических целях проходящие в Беларуси немногочисленные акции. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, после переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсом, передает БелТА.

"Что касается конкретных задержаний, там нужно посмотреть на участников этих манифестаций и определить, кто в них участвовал, - те ли лица, кто непосредственно был подвержен положениям этого декрета. Нам кажется, что многие лица и здесь, и за пределами Беларуси пытаются использовать эти манифестации в своих личных целях", - заявил министр.

Владимир Макей отметил, что всегда присутствуют опасения относительного того, что этот хрупкий процесс нормализации отношений с ЕС может застопориться. "Мы прекрасно понимаем, что в ЕС существуют определенные ценности, которых придерживаются страны - участницы этой организации. И мы прекрасно понимаем, что для Европейского союза эти ценности имеют большое значение. Мы обсуждали этот вопрос в целом и в деталях с моим коллегой", - сказал он.

"Необходимо понимать, что некоторые страны шли к демократии не только десятки, но и сотни лет. Внедрение настоящей демократии в том подлинном европейском понимании этого слова требует долготного времени. Это требует изменения менталитета, психологии людей. И надо в этом плане работать и с гражданским обществом", - сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.