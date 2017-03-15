Могилевчане прогнали «депутата» Марзалюка 52 15.03.2017, 21:37

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«Депутат» решил рассказать рассерженным могилевчанам о «правильности декрета о «тунеядцах».

Игорь Марзалюк предложил тем, кто попал под действие декрета №3, отойти в сторону, где он будет «решать их проблемы», передает «Белсат».

- Были ошибки, была колоссальная глупость! Мораторий наложен? Наложен. Действие его приостановлено. Налоговые должны попросить прощения у людей. Бездарное тупое исполнение. Но суть декрета правильная... Вы что, не помните «провокацию» в 2010 году, когда мы уже наладили отношения с Евросоюзом? И сейчас это повторяется.

В определенный момент толпа его стала перебивать.

- Заткнись! - сказал он в сторону.

Неизвестная женщина, видимо, местная жительница, взяла слово:

- Он заслуживает уважения за то, что вышел. Но пусть огласит свою зарплату! Где наши 500 долларов, что обещал правитель? Марзалюк ест голубцы и ему еще отбивнуши добавят! А я ем капусту! Пусть «депутат» ответит, где работать?

Сенатор после выступления покинул митинг.