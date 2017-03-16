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Николай Статкевич: 25 марта людей будет гораздо больше

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  • 16.03.2017, 9:10
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Белорусы сконцентрировались на протестах в День Воли.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Николай Статкевич прокомментировал «Радыё Свабода» «Марши нетунеядцев», которые прошли 15 марта в Минске и других городах Беларуси.

- Я доволен, что эта акция прошла без эксцессов. Это очень важно на фоне той кампании запугивания, которую проводят власти. Люди увидели, что, несмотря на все «страшилки», автозаки, водометы, тысячи человек собрались и прошли без всяких провокаторов. Безусловно, 25 марта людей будет намного больше, и, безусловно, к площади Бангалор они уже не пойдут.

- Однако акция в Минске не обошлась без задержаний, задержали анархистов...

- Жаль этих ребят. Почему-то власти их назначают «крайними», самыми «страшными». Но они молодцы, они не сдаются, все равно выходят. Мое уважение им.

- Сегодня прошли акции и в других городах. В Могилеве, Гродно...

- Беларусь не боится. Протестующих в Минске могло быть и больше, но на самом деле люди решили все-таки сконцентрироваться на 25-м и не все хотят ходить, как и я, на Бангалор. Поэтому я думаю, что 25 марта людей будет намного больше, несравненно больше.


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