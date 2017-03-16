Что супермаркеты скрывают от покупателей 23 16.03.2017, 10:30

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Шокирующие «уловки» белорусской розничной торговли.

Издание Intex-press пообщалось с тремя работниками барановичских магазинов и узнало, как возвращают к жизни просроченные продукты, на какие уловки идет торговля, чтобы товар не залеживался, и как отношение к покупателю зависит от администрации магазина.

«Стирали даты ацетоном»

Наталья, бухгалтер:

– Я работала год в сравнительно небольшом магазине, его, кстати, уже закрыли. За это время насмотрелась многого. Просроченные продукты там продавали постоянно.

Колбасы привозили очень много, но продавалась она плохо – портилась и подсыхала. Продавцы натирали колбасу маслом, чтобы освежить ее товарный вид. Поставщики колбасы привозили в магазин новые этикетки, продавцы их перебивали. После этого колбасу могли продавать, а потом «приводить ее в порядок» еще раз. Это делалось, потому что колбасный отдел уходил в большие минусы: высохшая колбаса имела уже совсем другой вес или просто не продавалась. Часто сами продавцы воровали ее или ели прямо на рабочем месте.

Селедку и скумбрию холодного копчения тоже освежали. Делали рассол из воды, приправ и горчицы, в котором вымачивали рыбу, а потом продавали ее как свежую.

В нашем магазине продавали салаты на развес, но их не всегда раскупали. Чтобы продать залежавшийся салат, его мешали со свежим.

Товары, у которых срок годности подходил к концу, ставили на акцию. Часто сами продавцы покупали испорченный товар по уценке.

Зачастую в магазине перебивали сроки годности: ацетоном стирали даты на молочной продукции. Проще всего перебить дату изготовления – стикерным пистолетом.

Единственный отдел, в котором никогда не было недостач, – кондитерский. У продавцов там была своя схема. Например, на прошлой неделе торт стоил 10 рублей, а на этой неделе этот же торт поставщик привозит по 12 рублей. Конечно, торты с прошлой недели продавались уже по новой цене. На разницу продавцы могли сами поесть торт или оставить деньги в отделе, чтобы потом получить премию.

В том магазине могли продать любой просроченный товар. Только черствый хлеб и порванные пакеты молока поставщики забирали назад.

После работы в магазине я покупаю только разрезанную колбасу. Я видела, как и чем ее мажут, поэтому всегда страхуюсь.

«В фарш добавляли подпорченное мясо»

Дарья, кассир:

– Я работала кассиром в одном из сетевых магазинов в Барановичах больше полугода.

Помимо кассы, я отвечала за полки, на которых продавали спиртное и напитки. Примерно за пять дней до окончания срока годности продуктов я сообщала о них товароведу. Она снижала на них цены – давала товару шанс продаться.

В моем магазине не было катастрофической ситуации с «просрочкой»: испорченную «молочку» выливали в раковину, другие продукты – яйца, кости – выбрасывали в мусорные баки недалеко от магазина. Туда зачастую приходили бомжи и забирали еду.

Но мы всегда «перебивали» цены на хлеб: стикерным пистолетом делали его «моложе» на три дня. Колбасу тоже «освежали»: протирали тряпкой, чтобы она была без налета и слизи.

В мясном отделе продукция (куры, мясо) всегда была свежей. Но там оставалось много продукции, а выбрасывалось что-либо крайне редко. Просто в фарш и котлеты, которые изготавливает сам магазин, добавлялось не то чтобы испорченное, но слегка подпорченное мясо. Для жареных ножек или крылышек также брали курицу, у которой вот-вот закончится срок годности.

Замороженные пельмени на развес засыпали из разных коробок: свежие и залежавшиеся часто смешивали.

Однажды у нас за копейки продавались орхидеи. Они были перемерзшие, и, понятно, что покупателям об этом никто не говорил. Их раскупили вмиг. Я и сама купила две: на следующий день они с корнем вывалились из горшка.

Вообще, сейчас у магазинов нет задачи «впихнуть» просрочку, лишь бы не уйти в минус. Чаще всего продукты, которые не купили, возвращают поставщикам. А что уже они делают с товаром – вопрос. Просрочка сейчас – это скорее исключение, чем правило. Просроченные товары зачастую покупают сами продавцы по уценке. Я тоже так делала, но не отравилась. Но в магазине есть элитная «просрочка» – шоколад, дорогой алкоголь. Обычно она не доходит до продавцов – все самое лучшее забирают директор и товаровед.

В магазинах есть много маркетинговых хитростей, которые позволяют быстрее продать товар. Например, правило золотой полки. Она обычно находится на уровне глаз. На нее ставится то, что нужно продать быстрее. Еще есть правило ротации – более свежие продукты кладут ближе к стене, а те, которые нужно скорее продать – ближе к покупателям.

Практически в любом магазине есть планограмма: все продукты расставляются согласно потоку покупателей. В нашем магазине продукты выставлялись от самого дорогого к самому дешевому по направлению к кассе.

Отношение продавцов к клиентам зависит от настроения. Любая работа с покупателями – это напряг. Иногда ты воспринимаешь их спокойно, но часто в голове появляется мысль «Когда вы уже все наедитесь?».

Сейчас, когда я прихожу в магазин, в первую очередь смотрю на ценники, ведь они часто не совпадают с реальной ценой. Хотя это всего лишь случайность. А еще я всегда беру тот товар, который лежит дальше, потому что именно он будет самым свежим.

«Никогда не было проблем с «просрочкой»

Анастасия, продавец:

– Я работала полтора года в сетевом супермаркете. У нас никогда не было проблем с «просрочкой»: в нашем магазине за этим следили очень строго. Это я знаю точно, потому что за полтора года успела поработать почти во всех отделах.

Испорченные продукты списывали и даже не разрешали продавцам покупать их по уценке. Сначала я даже удивлялась, как можно выбросить столько йогуртов или масла. Списывался или возвращался поставщикам даже черствый хлеб.

Продукция собственного производства была свежей каждый день. Как и что там готовили – я не знаю, потому что на кухню кроме поваров никого не пускали. Но я не раз покупала себе на обед уже готовую еду.

Единственное, что мы делали, – мазали колбасу маслом. Но только ту, у которой хороший срок годности, ведь на ней может просто выступить соль. Своя схема была еще и с замороженными продуктами на развес: высыпали старое из лотка, насыпали свежее, а сверху опять насыпали старое. Так делается, чтобы продукт не залеживался.

Как и во многих магазинах, у нас была планограмма расположения товаров. Многие продукты, например, шоколадные батончики или детское питание, расставляются от большего объема к меньшему по ходу движения покупателей. Также свежий товар всегда ставится сзади, а тот, который скоро испортится, – впереди. Это нужно для того, чтобы товар не портился.

В нашем магазине продавцы тщательно смотрели за товаром не из-за премий: у нас был фиксированный оклад. Но начальство всегда серьезно относилось к этому. А еще нас учили: независимо от внешнего вида покупателя продавец обязан вести себя по отношению к нему доброжелательно. Мы обязаны помочь или подсказать клиенту, если ему нужна помощь, потому что это наша работа.