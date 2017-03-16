Польша бьет рекорды по поставкам в Россию санкционных яблок 2 16.03.2017, 10:57

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В РФ их считают белорусскими.

Поставки стабильно растут. Польские яблоки доставляются в Россию под видом белорусских. Об этом не без удовлетворения сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna (перевод – РСН). Россия может громко объявлять санкции, но не может обеспечить их исполнение.

Сообщается, что экспорт, несмотря на эмбарго, достиг рекордного уровня 2013 года. Россияне в своих магазинах любят покупать польские яблоки как будто они белорусские.

При этом российская, белорусская и польская стороны знают о сложившейся ситуации, но предпочитают работать по принципу «не спрашивай, не отвечай», понимая фиктивность ситуации.

За год до введения санкций Польша поставляла ежегодно в Россию более 1,2 млн тонн яблок. После российского эмбарго экспорт сократился, но в 2016 году уже снова составлял около 1,1 млн тонн яблок.

Беларусь за 2015 год импортировала в Россию 573 тысячи тонн яблок и грибов. Это в пять раз превышает собранный урожай. Об этом в сентябре 2016 года заявил замгенпрокурора России Малиновский на заседании объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран. На сайте Минсельхоза Беларуси официальные данные по урожаю яблок и грибов теперь не приводятся.

Россельхознадзор неоднократно выражал обеспокоенность из-за подозрительного роста поставок яблок из Беларуси.