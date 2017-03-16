«Лукашенко-паразит» и освистанный «сенатор» Марзалюк 1 16.03.2017, 11:05

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Фото: «Радыё Свабода»

На «Маршах нетунеядцев» 15 марта было действительно горячо.

Видно было, что люди серьезно обозлены на власть, пишет «Салідарнасць».

Высказывая свои претензии, народ особо не стеснялся в выражениях.

— Сам себя выбираешь? Уйди на хрен отсюда! — озвучивали пожелания жители культурного Гродно.

Не чувствовалось и страха. Когда над участниками акции завис дрон, люди начали скандировать, прямо обращаясь к нему: «Нет декрету №3! Лукашенко, уходи!».

В качестве «тяжелой артиллерии» к протестующим были брошены представители местной администрации (в Гродно) и целый «сенатор» Марзалюк (в Могилеве). По тому, что из 800 человек в актовый зал поговорить с чиновниками, по их приглашению, проследовали только 4, можно судить о доверии людей к власти. А по брошенному сенатором участнику акции «Заткнись!» — об отношении власти к людям.

В общем, взаимопонимания не произошло.

— Калі вы такія патрыёты, думайце, што вы робіце. Вам патрэбна страта тэрытарыяльнай цэласнасці? — вещал в толпу Марзалюк.

— Дзе зарплата? — отзывались граждане.

Приведем и парочку других любопытных цитат, звучавших вчера на маршах:

— Я его, паразита, избрала в 1994 году. Обманул! — возмущалась пенсионерка в Минске.

— В какое госучреждение ни зайди — сидит милиционер, — заметил житель Гродно, сорвав дружный возглас толпы: «Дармаеды!»

— Пусть (Марзалюк) огласит свою зарплату! Где наши 500 долларов, что обещал правитель? Марзалюк ест голубцы и ему еще отбивнуши добавят! А я ем капусту! Пусть «депутат» ответит, где работать? — интересовались могилевчане.

Креативно подошли участники и к наглядной агитации.

И пусть многие плакаты были написаны от руки, зато точно от души: «Лукашенко, не выколупывай изюм из моей булки!», «Не берись за яйца — берись за экономику!», «Сколько стоит белорусу президент?», «Чиновнику — лопату, рабочему — зарплату», «Отвел от пропасти, довел до ручки».

Были и другие не менее запоминающиеся моменты. Так, участники акции в Минске помешали съемкам российского телевидения возгласами «Ганьба!».