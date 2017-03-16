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Николай Статкевич встретился с послом Британии и временным поверенным США в Беларуси

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  • 16.03.2017, 11:50
Николай Статкевич

Лидер Белорусского Национального Конгресса пригласил дипломатов на акцию 25 марта в Минске.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич встретился с послом Великобритании и временным поверенным США в Беларуси по их приглашению, сообщает «Радыё Свабода».

Детали встречи с послами Николай Статкевич не может раскрывать, но говорит, что рассказал об акции, запланированной на 25 марта, и о намерении сделать все, чтобы протест был мирным и ненасильственным. Статкевич пригласил представителей посольств наблюдать за акцией.

«Я считаю это важным по двум причинам, - рассказал Николай Статкевич журналистам. - Белорусское общество оказалось в такой ситуации, что его протест нарастает, а его начинают душить различными брутальными методами. Понятно, что мы не наедине с белорусским режимом, на нашей стороне симпатии международного сообщества.

А режим должен знать, что за ним наблюдают, что он не будет делать здесь что угодно безнаказанно, без последствий в отношениях с демократическими странами».

Статкевич возмущен вчерашними насильственными задержаниями: несмотря на то, что акция в Минске была разрешенной и прошла полностью по согласованному маршруту, были задержаны 35-40 человек. Задержания были также в Могилеве и Гродно.

«Несмотря на то, что акция проходила полностью в пределах желаний властей, они совершили брутальные задержания молодых людей, - говорит Статкевич. - Они бьют наших детей! Если мы будем это терпеть, то что мы за люди? Даже животные защищают свое потомство».

Николай Статкевич повторил призыв выходить на акцию на День Воли в Минске, так как «такое терпеть нельзя».


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