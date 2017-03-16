Forbes: В Беларуси почти революция 16.03.2017, 12:06

Фото: «Радыё Свабода»

Наша страна выходит на первые места в новостных лентах американских изданий.

Комментируя прошедшие 15 марта в Минске и регионах «Марши нетунеядцев», издание Forbes отмечает, что общественные протесты против режима Лукашенко, которые начались в середине февраля в ответ на налог для «тунеядцев», выросли и превратились в спрос на системные политические изменения (перевод - Charter97.org).

«Беларуси обычно не уделяется первое место среди стран, попадающих в новостные ленты американских изданий.

Однако недавние события дают веские основания обратить внимание на эту страну. Общественные протесты против режима Лукашенко, начавшиеся в середине февраля в ответ на налог на «тунеядство», породили спрос на системные политические изменения.

Несмотря ни на что, изменения наступают даже в последней диктатуре Европы», - пишет Forbes в статье под названием «В Беларуси почти революция: Лукашенко балансирует между Путиным и Майданом».