Быть ли в КХЛ второй белорусской команде? 9 16.03.2017, 12:38

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В белорусском хоккее нужно правильно раставлять приоритеты.

Экс-защитник «Юности» Сергей Паклин в интервью журналисту «Прессбола» поделился мнением о развитии белорусского хоккея:

– Второй белорусский клуб в КХЛ не нужен. По крайней мере – сейчас. Вот когда у нас будет хотя бы человек 40 конкуренция в состав «Динамо» из своих – может быть. А пока можно обойтись парой клубов в ВХЛ.

– Теперь я спрошу: «А смысл?» «Юность» пробовала – не убедила.

– Как думаешь – почему?

– Потому как сорвалась в проект как голый в баню: чуть не летом, всеми правдами и неправдами. Воспользовавшись неудачей сборной на очередном «мире» и убедив, что поход клуба в ВХЛ ей аж жуть как поможет.

– Именно. И заодно настрой был не тем. Привыкли, что в наших краях они — красавчики, всех делают. Не учтя, что в ВХЛ таких красавчиков с полтора десятка клубов. Но лига сама по себе для Беларуси была бы полезной. По крайней мере — без двузначных счетов, как у нас...