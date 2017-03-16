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Участник минского Марша: Cегодня нас много, а 25 будет еще больше!

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  • 16.03.2017, 16:01
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Власть однозначно нужно менять.

«Я пришел сюда, потому что все достало. Зарплата маленькая, работы нет. Невозможно это терпеть. Cегодня нас много, а 25 будет еще больше! То, что происходит в стране, не может больше продолжаться. Власть однозначно нужно менять. Выходил на подобные акции в Гомеле, а сегодня специально приехал, чтобы люди видели нашу солидарность с жителями столицы, чтобы перестали сидеть дома! Люди, сегодня белорусскому народу нужна ваша поддержка», - рассказал участник «Марша нетунеядцев», который прошел 15 марта в Минске.

Напомним, лидеры Белорусского Национального Конгресса призвали сограждан из Минска и регионов выйти 25 марта на День Воли в центре столицы, а 26 марта – на акции протеста в своих городах.


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