Власти сами инициируют Майдан в Беларуси 28 Олег Волчек

16.03.2017, 17:52

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Правительство провоцирует белорусов на смену своей власти.

Именно она становится инициатором Майдана в Беларуси. И она это начала делать с марта месяца, когда в Бресте, Пинске, Молодечно сотрудники правоохранительных органов стали нагло выхватывать людей из толпы, как простых возмущенных людей, так и активистов демократических сил. Им показалось, что таким незаконным способом удастся сбить накал рассерженных белорусов, но получается всё наоборот: люди еще больше озлобляются на такие неадекватные действия властей. А ведь у них есть еще возможность уберечь народ от бездны, в которую страна погружается.

Выступления граждан в Пинске показывают их настроенность дальше выступать с акциями протеста, даже несмотря на то, что не смогли приехать лидеры демократических партий, которые были накануне арестованы.

Власть панически боится народа. У неё нет тактики и стратегии, как выровнять ситуацию и стабилизировать ситуацию в стране. Первые аресты лидеров оппозиции, показали, что в Беларуси ничего не поменялось. Все те усилия, которые Минск два года налаживал активно сотрудничество с США и ЕС в области прав человека в Беларуси, провалены.

21 марта 2017 года в 11 часов 30 минут в суде Фрунзенского района г. Минска состоится судебный процесс в отношении меня, где меня будут судить за Марш рассерженных белорусов, который проходил в Минске 17 февраля.

Сегодня правоохранительные органы приняли новую тактику - заочное привлечение к административной ответственности. Теперь они себя не утруждают, фабрикуют протоколы без участия гражданина, даже его не уведомляют, что против него будет слушаться административное дело. Я узнал случайно, когда пришёл, как представитель политзаключенного Александра Лапицкого узнать, когда будет по нему суд. Но здесь выяснилось, что я правонарушитель и скоро будет суд.

В милиции также идёт недовольство, что их используют на подавления народа, в связи с этим, все политические дела возбуждают непосредственно начальники или их заместители районных отделов внутренних дел. К примеру, моё дело вёл заместитель начальника Московского РУВД г. Минска Астафьев Сергей Александрович, который и усмотрел в моих действиях, что я что-то нарушил. В свидетели он записал молодых сотрудников милиции, один из которых годится мне в сыновья.

Но это не всё, то что власть начала новые способы борьбы с инакомыслием в стране, все эти выводы можно сделать из анализа моего дела. Вместо того, чтобы дело направить в суд Московского района, начальник Московского РУВД г. Минска Шуляковский О.Н. обращается в Минский городской суд и просит председателя суда Коршуновича П.И. оперативно рассмотреть моё дело. Председатель также время не теряет и своим распоряжением отписывает в суд Фрунзенского района г. Минска о проведения в отношении меня оперативного суда.

И последнее. Процесс является политическим и потому что в судах есть судьи, которые специализируются на таких делах, где судят политиков, правозащитников, общественных деятелей и других граждан, кто высказывает критику против власти. Так вот, судить меня будет судья Фрузенского района г. Минска Александр Лукашевич, который в прошлом году незаконно направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу 80-летнего инвалида, кандидата химических наук, педагога Александра Никифоровича Лапицкого в связи с тем, что он в своих высказываниях оскорбил Лукашенко, генерального прокурора и судей. И какой результат ждать? Понятно, чтобы моя защита не выстраивала в мою защиту, мой процесс будет политизированным.

Жаль, что люди в погонах, судьи, чиновники не поняли, что сегодня они борется с ветряными мельницами, поскольку угрозы идут не от нас, так как сегодня в Беларуси появился не один лидер, а целый народ, который заявил о своих правах и стал лидером в политике страны.

Я призываю должностных лиц исполнять Конституцию и не участвовать в репрессиях.

Олег Волчек,

руководитель правозащитного центра

«Правовая помощь населению», специально для Charter97.org