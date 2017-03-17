Правозащитник собирает деньги для отважного активиста из Пинска 8 17.03.2017, 11:30

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Фото: «Радыё Свабода»

Героический пенсионер вышел на «Марш нетунеядцев».

Житель Пинска Николай Кричко в прямом эфире видеотрансляция «Радыё Свабода» из Пинска рассказал, почему он вышел на акцию протеста 11 марта.

«Я 14 лет хожу на одной ноге, не могу купить протеза. 6000000 стоил раньше, затем стал 10000000, потом еще больше. Не могу собрать. Пенсия у меня маленькая».

О проблеме инвалида узнали многие. Правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко начал искать этого человека через Фейсбук, чтобы помочь.

История с инвалидом, который на одной ноге на костылях вышел 11 марта в Пинске на «марш нетунеядцев» и выразил свою боль, нашла отражение и в государственной прессе. Газета администрации Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня» посвятила этому человеку статью. Правда поставив под вопрос правдивость его истории.

В статье «Без протезы?», официальное издание поставило вопрос, почему о человеке на костылях не знают в пинском центре социального обслуживания. Авторы государственного издания не верят, что ситуация с медицинской поддержкой инвалидов выглядит так грустно. Подчеркивают, что протезы стоят около 2 тысяч рублей, но государство бесплатно выдает протезы всем, кому надо.

С самим инвалидам из Пинска журналисты «СБ» так и не связались.

Журналисты нашли жителя Пинска Николая Трофимовича Кричко, который на костылях протестовал в Пинске против нищеты и низких пенсий.

Николай Кричко получил от государства протез, но пользоваться им не может. Устройство, выданное ему в центре соцобслуживания очень громоздкое и тяжелое. Николай Трофимович жалуется, что с ним практически нельзя ходить. Но, несмотря на сложности, 11 марта пинчанин вышел на площадь, чтобы выразить свое возмущение:

«Мне протезы выдаются каждые два года. Но я максимум могу ходить с ними 15 минут. После этого чувствую очень сильную боль. Кроме этого, в последнее время у меня обострился так называемый фантомные боли. Поэтому возникла необходимость в том, чтобы приобрести легкий и качественный протез, который бы уменьшил мои страдания.

Я решил поехать в Минск, чтобы сделать импортный протез. Он аж в три раза легче нашего, намного более удобен. И цена, которую мне озвучили, - это шесть миллионов тогда еще неденоминированных рублей.

Одно дело - сделать протез, а вот позже еще же процедуры: стационар, нужно научиться ходить с этим протезом. Я начал собирать деньги, и когда уже собрал необходимую сумму на руках, опять поехал в Минск. Захожу к врачу, а там мне говорят, что стоимость протеза выросла и теперь составляет 10 миллионов. Хорошо, я начал собирать дальше. Через два года, когда имел на руках эти деньги, стоимость протеза составлял 18 миллионов.

Меня взяла такая обида, такая злоба закипела внутри. Поэтому я счел долгом прийти на митинг и выразить свое несогласие с тем, что происходит в стране. Как же так, я собираю деньги на протез и не могу собрать?

Меня взяла такая обида, такая злоба закипела внутри. Поэтому я счел долгом прийти на митинг и выразить свое несогласие с тем, что происходит в стране. Как же так, я собираю деньги на протез и не могу собрать? Я имею право высказать свое мнение».

Без ноги и без качественного протеза Николай Трофимович живет уже 14 лет. Причиной ампутации стал выстрел пьяного милиционера:

«Тогда, 14 лет назад, я был на рыбалке. Случилось так, что рядом на озере были милиционеры. Среди них какой-то высокий офицер был очень пьян, цеплялся к людям. Потом полковник подошел ко мне и потребовал, чтобы я его отвез домой. Я сказал, что никуда не поеду, да отошел в сторону машины. А этот милиционер взял ружье, зарядил его и начал направлять в мою сторону. Стало так, что то ли рука дрогнула, то ли он поскользнулся, но оружие выстрелило. В итоге я стал инвалидом. Того милиционера осудили на семь лет тюремного заключения. Но через несколько лет он вышел на свободу. Правда, буквально через два месяца после освобождения этот полковник умер. И его не стало, а я вот мучаюсь всю жизнь. Представьте, тогда я весил 115 килограммов, а теперь 60».

Правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко обратил внимание на активное участие Николая Трофимовича в митинге, на его проблему, и написал в Фейсбуке, что хочет помочь инвалиду. Человек достоин уважения за то, пришел самостоятельно, чтобы выразить свою позицию, считает правозащитник:

«Я уже имею практику помощи людям. Процедура такая - создается счет, куда желающие перечисляют деньги. Все прозрачно. Поэтому мы свяжемся с жителем Пинске. Надо же получить какие-то данные. Сам пожертвую пожилому пинчанину определенную сумму и призываю других людей помочь собрать деньги для этого человека. Надеюсь, на мою просьбу откликнутся и Николай Трофимович получит приличный и качественный протез и сможет нормально ходить. В том числе и для того, чтобы свободно выражать свое мнение», - говорит Леонид Судаленко.

«На следующей неделе будем знать точную стоимость немецкого протезу и расчетный счет, на который можно внести посильную материальную помощь. Давайте вместе поможем человеку!», - написал на своей («На следующей неделе будем знать точную стоимость немецкого протезу и расчетный счет, на который можно внести посильную материальную помощь. Давайте вместе поможем человеку!», - написал на своей страничке в «Фейсбуке» Леонид Судаленко.