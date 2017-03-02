закрыть
2 марта 2017, четверг, 19:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россия настойчиво манит белорусские нефтепродукты в свои порты

8
  • 2.03.2017, 16:56
  • 8,558
Скриншот: reartek.com

«Российские железные дороги» увеличили с 25% до 50% скидку на перевозки нефтепродуктов со станций Барбаров и Новополоцк в направлении Северо-Запада РФ.

Информация об этом опубликована на сайте РЖД.

«Утвердить внесение изменений (.) в части корректировки коэффициента 0,75 на 0,50 к тарифам на перевозки нефтепродуктов (…) в цистернах со станции Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги», говорится в сообщении.

Коэффициент вступит в силу «в установленном порядке» (спустя 10 дней после официальной публикации в печатном издании РЖД) и будет действовать до изменения нынешних ценовых пределов. Монополия установила коэффициент в пределах «тарифного коридора», в рамках которого может варьировать утвержденные государством ставки, отмечает tut.by.

Вблизи станции Барбаров находится Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у правительства Беларуси — 42,76% акций, у российской «Славнефти», подконтрольной «Роснефти» и «Газпром нефти» — 42,58%), вблизи станции Новополоцк — «Нафтан».

Решение о 25%-ной скидке на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута с двух белорусских станций в порты Северо-Запада РФ в период до 2019 г. «Российские железные дороги» приняли в октябре 2016 года. Правда, в декабре президент РЖД Олег Белозеров заявил, что компания готова увеличивать размер понижающего коэффициента. «У нас была скидка 25% по белорусскому направлению дана по переключению грузов в порты Российской Федерации, на северо-запад. Если потребуется, мы дадим дополнительные скидки для того, чтобы грузы ехали по железной дороге не в Прибалтику, а на северо-запад за счет того, что у нас есть такая экономика», — сказал Белозеров.

Уже давно основной транзит белорусских нефтепродуктов осуществляется через порты Литвы и Латвии в силу географической близости. Российская сторона предполагает, что снижение тарифов стимулирует перевод нефтяных грузов из прибалтийских портов в порты РФ. Власти России приняли решение к 2018 году прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды (Литва), Вентспилса и Риги (Латвия), загрузив свои собственные мощности на Балтийском море (Усть-Луга, Приморск и Новороссийск).

Но страны Балтии также не сидят сложа руки. В частности, в начале этого года в Минске было открыто постоянное представительство Латвийской железной дороги, чтобы «способствовать сотрудничеству в области железнодорожных перевозок и укрепить сотрудничество в сфере транзита и логистики». Главой представительства ЛЖД в Минске стала Уна Витола, предыдущая представитель Министерства сообщения Латвии в России. В 2016 году по железной дороге из Беларуси в Латвию было перевезено 15,6 млн тонн грузов (в том числе 5,4 млн тонн нефтепродуктов, что составило 79% всех нефтеналивных грузов, перевезенных по латвийским рельсам).


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан