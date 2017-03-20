Мы верим в Белорусскую Весну 10 Маргарита Акулич

20.03.2017, 7:46

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В Беларуси развивается народное движение за перемены, смену власти и светлое будущее.

Белорусы терпеливые и толерантные. Но достала эта власть. Достала по самое не могу, а особенно Лукашенко. Достала так, что спокойный белорусский народ массово протестует и требует ухода диктатора.

Как-то я придумала лозунг для Беларуси: «Беларусь — синеокий центр Европы». Сочинила этот лозунг и поместила его в статью, опубликованную в журнале по маркетингу. Мечтала жить в таком государстве, которым можно гордиться. Но гордиться можно только таким государством, где народ счастливый, причем весь народ, а не тот, который выгоден диктаторскому режиму.

Белорусский народ мог бы быть счастливым. Ведь и люди добрые, а вовсе не тунеядцы, и природа красивая, и история славная. А счастья у простого народа нет. И все из-за диктатуры и подлости властей.

Однако я верю, что это счастье будет, потому что так хочет мой народ, и потому, что я верю в Белорусскую Весну. Что мне дает повод верить? Мои любимые соотечественники — белорусы, мои друзья, которые борются за демократическую Беларусь не только на акциях протеста, но и в социальных сетях.

Приведу ряд смелых постов и комментариев моих друзей по Фейсбуку:

«Никак не получается по Конфуцию, это там где долгие сидения на ...опе и трупы врагов по реке мимо… Уже 23 года ждём, зад отсидели. Хочешь круто изменить свою судьбу — будь готов к крутым действиям. 25 марта обязательно буду на площади. Готовая защитить свой дом, свою семью и будущее страны».

«Власть сама запрограммировала такой сценарий. Запрограммировала, уничтожив мосты диалога с обществом. Уничтожив системную оппозицию, которая могла бы своим авторитетом спасти от народной расправы».

«Почему бы чиновникам не поработать за 100—200 долларов в месяц, раз такая сложилась экономическая ситуация в стране. Может, когда поживете на эти деньги, тогда перестанете предлагать это народу. Кто довел страну до такого экономического состояния? Не вы ли, несменяемые господа чиновники?»

«Отличненько, Николай Статкевич. Будьте бдительны и сплочённы. Респект вам и удачи вам и нам в этом важном и необходимом деле! Жыве Беларусь!»

«Пусть кто-нибудь задаст вопрос представителям города и начальнику милиции — с кем они??! С властью — или с Народом??!!! Кстати — в Нюрнберге подсудимые тоже говорили: «Мы только выполняли приказ!» Так что пускай сейчас решают — либо они с белорусским Народом, либо будут выполнять приказ?!!!»

«Милиционеры не надевают форму, чтобы не запятнать честь мундира, потому что действуют по-бандитски? Пускай Шуневич пошьет им (только за свой либо за их счет) маскарадную форму НКВД. Тогда и люди будут понимать, с кем имеют дело, и форма народных защитников не пострадает репутационно».

«Кажется, мне бы сейчас легче было бы самой сидеть в тюрьме, чем все это видеть и читать. Очень больно за всех задержанных и избитых… Но надо держаться. Нельзя сдаваться, нельзя».

«Нужно уже давно создать отряды самообороны против этого беспредела».

«Так продолжаться не должно. Власть необходимо наказать, чтоб пришедшим на их место неповадно было издеваться над народом».

«Сейчас важно солидаризироваться, поддерживать веру людей в их способность построить для себя лучшую Беларусь, закреплять совместно пережитый успех и помнить, что опыт положительной протестной деятельности на пенсию не уходит».

«Праўду сiлай не задушыш, але праўда можа задушыць нячысцiка».

«Люблю вас, беларусы! Вы - лепшыя! Нас не спыніць і не стрымаць! Мы абавязкова пераможам, у салідарнасці наша моц! Жыве Беларусь!»

Таких комментариев и постов очень и очень много. И это говорит о том, что беларусы очень недовольны властью, они готовы бороться за лучшую долю.

Нет пока на моей Родине весны даже, несмотря на то, что природа дышит весной. Нет весны, потому что народу нашему приходится сегодня бороться за эту весну, за вольную Беларусь. Но весна эта обязательно наступит. Потому что я верю в нее вместе с сотнями и тысячами моих дорогих соотечественников, борющихся за ее приход.

Конечно, пока Белорусская Весна для меня — это пока только мечта. Но ведь мечты сбываются. А вера дает силы жить и бороться дальше. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Маргарита Акулич, специально для Charter97.org