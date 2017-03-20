Пенсионер прославился на всю страну благодаря «Маршу нетунеядцев» 3 20.03.2017, 9:33

Власти впервые за 14 лет обратили внимание на проблему отважного участника акции протеста в Пинске.

На акции в Пинске многие обратили внимание на поджарого старика на костылях. Дедушка рассказал на камеру, что не может собрать деньги на качественный протез. Трансляция велась в прямом эфире, и Николай Трофимович Кричко. мгновенно стал известен всей стране.

Что сказала об инвалиде «СБ»

Через несколько дней после мероприятия самая массовая газета страны написала статью, в которой поставила под сомнение, что подобные проблемы в Беларуси могут существовать в принципе. Журналисты «СБ» не смогли найти пенсионера в Пинске, описали, что медицинская и иная помощь инвалидам оказывается в полном объёме и усомнились в том, что инвалид вообще куда-либо обращался за помощью. Прискорбно, что эту статью перепечатали многие белорусские районки.

Минские журналисты пенсионера-инвалида разыскать не смогли, зато правозащитник из Гомеля Леонид Судаленко нашёл 77-летнего Николая Трофимовича Кричко через соцсети. Гомельчанин объявил сбор средств на протез инвалиду, а media-polesye.by решило подробней осветить эту историю.

Николай Трофимович живёт вместе с Ниной Сергеевной в двухэтажном многоквартирном доме послевоенной постройки, который находится в районе площади Кирова. В квартире старая мебель, в зале стоит полированный советский сервант с традиционными сервизами и хрустальными вазами за стеклом. В книжном шкафу - дефицитные в советское время книги. В комнатах светло и чисто, у ног крутится комнатная собачонка.

Герой акции протеста приглашает журналиста «Медиа-Полесье» присесть в комнате и начинает свой неспешный рассказ.

Жизнь до инвалидности

- Я родился и жил в Бобруйске, до середины девяностых работал там прорабом в одной строительной организации. Но с начальством, мягко говоря, взгляды не сошлись, пришлось уволиться. До пенсии оставалось лет пять, и моя бывшая жена настояла на том, чтобы я ехал на Север на заработки, мол, детям надо помогать.

И оказался Николай Трофимович в российском городе Ноябрьск, где проработал несколько лет грузчиком:

- Бывало, до 35 тонн цемента и других сыпучих грузов в день выгружал из вагонов. Было тяжело, но зарплата была хорошая, поэтому и работал.

В 2000 году Николай Кричко вернулся в Бобруйск и вышел на пенсию. В деревне у него была дача с приусадебным участком и гектар земли, выделенный колхозом.

- У меня было большое хозяйство, и я был сам себе начальник, – рассказывает пенсионер.

Как пенсионер потерял ногу

- Ногу мне отставной полковник отстрелил. Осенью в 2003 году мы с другом и зятем поехали на рыбалку. Погода была плохая, я не хотел ехать, но уговорили.

Только Николай Трофимович расставил снасти, как к нему подошёл человек с охотничьим ружьём и приказал отвезти его в близлежащую деревню.

- Я отказал. А он зарядил ружьё и сказал, что расстреляет колёса в машине. Я хотел подойти к автомобилю, но в это время он выстрелил… Пуля раздробила мне кость, ногу практически оторвало.

К месту происшествия подбежали друг и зять Николая Кричко, но отставник начал им угрожать и приказал лечь на землю:

- Мой зять - спортсмен, он выбил у преступника ружьё и охотничий нож, которым тот тоже угрожал.

Николая Кричко отвезли в больницу, правую ногу ему ампутировали.

- Бывшего военного посадили на 7 лет, но, отсидев две трети срока, он вышел на волю, а через пару лет умер, – рассказывает наш собеседник.

После того, как Николаю Трофимовичу ампутировали ногу, его бросила жена:

- Сказала: «Зачем ты мне такой нужен» и написала заявление на развод. Я отнёсся к этому спокойно, она собрала практически все вещи и уехала.

Новая жизнь, новая жена

Одиноким я был примерно год. Потом поехал в санаторий «Ясельда» под Пинском и познакомился там с Ниной Сергеевной. Я переехал к ней в Пинск. Прошло более шести лет, как мы живём душа в душу.

Нина Сергеевна Тарасюк во время разговора стоит рядом. Улыбчивая женщина немного рассказала и о себе. Она пинчанка, трудилась на местном консервном заводе, потом в райпотребсоюзе. Хотя была простой рабочей, состояла в компартии. Её первый муж работал водителем в исполкоме и возил первых лиц города. Он умер, но портрет его висит на видном месте в квартире женщины.

Как Николай Трофимович попал на «Марш нетунеядцев»

- Мне необходимо движение. Гулял по городу, увидел, что люди собрались и подошёл. Там все рассказывали о своих проблемах. Меня спросили о декрете №3. Я сказал, что меня он не интересует. Пенсия у меня вроде бы и нормальная (370 рублей), но на нормальную жизнь её не хватает, и я не могу собрать денег на протез.

Реакция на выступление

Выступление Николая Кричко транслировалось в прямом эфире некоторых онлайн-СМИ и он мгновенно стал известным на весь мир.

- Мне внук из Кракова позвонил и сказал, что дедушку в интернете видел. Люди стали узнавать на улице. В магазине подошла женщина и сказала, что меня ищут в интернете. Пинчане звонят и спрашивают, куда перевести деньги.

Через несколько дней к Николаю Трофимовичу пришли три женщины из органов соцзащиты и стали расспрашивать, в чём нуждается пенсионер:

- Только сначала начали упрекать, что я к ним не обратился, а на площадь пошёл. Так я обращался, государство мне помогало, но эта помощь мне не подходит. Зачем переворачивать всё с ног на голову? Я даже хотел в исполком идти для поиска справедливости, но дочка уговорила не ходить. С другой стороны я рад, что так получилось, что о моей проблеме все узнали - 14 лет в Бобруйске никто на меня внимания не обращал.

О визите соцработниц рассказала и Нина Сергеевна:

- Они зашли и сразу сказали, чтобы я не пугалась. Чего мне бояться? Я живу честно. Оставили номера телефонов, чтобы обращалась за помощью.

Подумав немного, Нина Тарасюк позвонила по оставленному номеру телефона и сообщила, что ей зубы надо вставить, а на это надо 500 рублей:

- Так там мне сказали, что у меня пенсия большая (320 рублей), поэтому мне помочь не смогут.

Так, какая проблема с протезом?

- Мне раз в два года делают протез белорусского производства, – рассказывает Николай Трофимович. Но я не могу его носить, он бесполезен, это просто толстостенная металлическая труба с чашей для культи, которая с пуд весом. Через 15-20 минут от этого протеза начинаются адские фантомные боли, кажется, что болит пятка, ступня, голень, которых нет на самом деле.

- У меня был вес 105 кг, сейчас 62 кг. У меня если худеет культя, то она в этом протезе болтается, а если толстеет, то не влезает в приёмник, – делится своей бедой пенсионер.

10 лет назад в Минске в протезно-ортопедическом центре инвалиду посоветовали приобрести импортный протез производства Германии за 600 рублей:

- С помощью родственников я собрал эти деньги, приехал в Минск, оказалось, что нужно уже 1000 рублей. Собрал 1000, сказали, что надо 1800. Я плюнул на всю эту гонку и остался без протеза. Неудобно, конечно, всё время руки костылями заняты. Я раньше и косил, и полол, и кроликов держал в своём хозяйстве под Бобруйском, теперь не могу.

Думаю, что всё будет хорошо

- Пинск - хороший город. В Беларуси все города красивые, но Бобруйск лучше, – с улыбкой утверждает Николай Кричко. Но очень поразила отзывчивость пинчан, я благодарен им. И даже если всю сумму не удастся собрать, я всё равно рад, что люди небезразличны к моей судьбе. Думаю, что всё будет хорошо.