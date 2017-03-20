Лукашенко о военных РФ в Беларуси: Это наши люди 58 20.03.2017, 11:49

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Диктатор не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией.

Беларусь не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом заявил сегодня Лукашенко при докладе замысла совместного стратегического учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017», сообщает БелТА.

«Для средств массовой информации особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных «экспертов» никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов», — заявил правитель.

«Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», — подчеркнул диктатор.

По его словам, международная обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей «союзного государства». «Предстоящее учение является лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь», — сказал правитель.

Лукашенко напомнил, что много лет назад Беларусь и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Беларуси.

Правитель также отметил, что на западном направлении у Беларуси и России создана мощная группировка Вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия. «В случае конфликта, не дай бог войны, существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских Вооруженных сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими Вооруженными силами Российской Федерации, — сказал диктатор. — Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим».

Лукашенко также попросил министра обороны доложить о состоянии дел в белорусской армии, имеющихся проблемных вопросах и путях их решения в нынешнем году. «Понимая, что предстоящее учение является важным мероприятием подготовки армий двух государств, хотел бы, чтобы в целом была дана оценка эффективности двустороннего военного сотрудничества с Россией, - сказал Лукашенко. - Для меня это еще важно перед возможным заседанием Высшего государственного совета. Если есть какие-то проблемы, чтобы я мог их обозначить перед руководством России и привлечь внимание к более эффективному сотрудничеству в рамках наших соглашений по обороне «союзного государства».

«Прибытие и пребывание российских войск на нашей территории должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность», - добавил диктатор.