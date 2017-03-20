Николай Статкевич: В День Воли мы должны показать власти свою силу и решимость 17 20.03.2017, 17:21

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Сколько людей соберется вместе 25 и 26 марта, такая и есть наша теперешняя сила.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса обратился к белорусам:

- Хочешь отстоять своё - сделай это. Жалобы и ругань в соцсетях не помогут. Вначале важно показать свою силу и решимость.

Месяц назад более 5 тысяч человек собрались в центре Минска и предъявили власти требования - отменить декрет о "тунеядцах", остановить ограбление народа и вернуть настоящие выборы. Дали ей срок - месяц и решили собраться следующий раз 25 марта. Эти требования поддержали на площадях своих городов тысячи людей по всей стране. Власть испугалась, начала выкручиваться, но требования народа не выполнила. Это понятно - тысячи людей на улицах могут ее испугать, но не заставить подчиниться. У них милиции больше.

25 марта мы должны показать власти свою силу и решимость. Сколько людей соберется вместе в этот день в Минске и на следующий в остальных городах, такая и есть наша теперешняя сила. Важно также шествие к центру столицы, чтобы показать решимость защищать свои права, дать возможность как можно большему количеству людей увидеть наш протест и присоединиться к нам.

25 марта в 14.00 мы проведем у Академии наук митинг, примем резолюцию и пойдем к площади Независимости. Ведь День Воли - это еще и праздник независимости нашей страны. На площади мы решим, как будем действовать дальше. Это будет зависеть от нашей силы. Конечно, если на площади будет, например, 100 тысяч человек, то можно стоять и не уходить, пока власть не уступит и не пойдет на диалог с народом. Если существенно меньше, то придется выходить еще и еще, пока наша сила не вырастет и не станет достаточной, чтобы власть стала считаться с ней. Бездарная, коррумпированная и безответственная власть обеспечит рост числа участников протестов.

Мирные перемены потребуют значительных усилий всего общества. 25 марта на площади мы решим, когда соберемся в следующий раз в центре Минска и других городов.

Власть тоже понимает это. Из-за своего сложного положения она не может сейчас пойти на открытые жесткие действия против мирных демонстраций. Власть знает, что тогда опять нарвется на международные санкции. Поэтому она делает все, чтобы уменьшить силу демонстрантов - их численность. В ход идут запугивания, преследования организаторов протестов, клевета на них холуйского БТ и других СМИ. Активизированы политические и интернет-тролли, а также "полезные идиоты" власти. Распускаются ложные информация и слухи. Сейчас мы видим, кто есть кто. Цель клеветников очевидна - уменьшить силу и организованность протеста. Не поддавайтесь им. Давайте отпор.

Чтобы показать нашу спокойную решимость и силу, чтобы достойно, мирно и безопасно провести наш марш, мы должны быть хорошо организованы, иметь единое управление им. Белорусский Национальный Конгресс (БНК) - единственный реальный организатор марша, готовит дружину для охраны порядка во время акции. Лидеры БНК, среди которых известные и авторитетные в нашей стране и за ее пределами люди - Станислав Шушкевич, Владимир Некляев, Андрей Санников, Геннадий Федынич и другие, доверили мне руководство маршем 25 марта.

Если мы хотим заставить охамевшую власть слушать народ, мы должны показать народную силу.

Выйдем, и пусть они увидят, что нас много и мы - единая сила. Что это они должны служить нам, а не мы им. Весь мир будет наблюдать за нами.

25 марта в 14.00 у Академии наук в Минске скажем им - "Баста!"

Власть - народу!

Жыве Беларусь!