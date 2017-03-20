Алексиевич возглавила совет стипендии имени Магдалены Радзивилл
- 20.03.2017, 19:30
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Стипендия предназначена для творческой работы и будет вручаться раз в год.
20 марта «Союз белорусских писателей» объявил об учреждении стипендии имени Магдалены Радзивилл для писательниц и переводчиц и назвал имена стипендиаток, информирует nn.by.
Стипендия предназначена для творческой работы и будет вручаться раз в год. Возраст авторов, номинированных на нее, не ограничивается.
Список кандидаток и имена победителей избираются Советом стипендии, в состав которой входят: Светлана Алексиевич (председатель Совета), Владимир Орлов, Елена Маковская, Борис Петрович (Саченко), Юлия Чернявская.
Стипендиатками этого года стали: Татьяна Борисик (Могилев), Елена Браво (Борисов), Дарья Лис (Сморгонь).
Магдалена Радзивилл была одной из самых щедрых меценаток белорусской культуры и прессы в первой половине ХХ в. За свое содействие белорусской культуре она вошла в конфликт с некоторыми своими родственниками, убежденными поляками.