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Когда власть невыносима — ее «выносят»

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  • 22.03.2017, 10:29
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ФОТО: EPA

Белорусы смеются над чиновниками и призывают выходить на акции 25 марта в Минске и 26 — по всей стране.

Байнет заполнили десятки карикатур, фотожаб и обычных картинок — так жители нашей страны реагируют на глупые решения властей. Налог на тунеядство, резкое падение зарплат и акция в День Воли стали главными темами, которые обсуждают пользователи соцсетей.

Активисты из сообщества «Движ Баста» собрали лишь некоторые примеры народного творчества.


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