Спецдокладчик ПАСЕ по Беларуси решил остаться в Минске на День Воли 11 23.03.2017, 16:48

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Андреа Ригони

Фото: БелТА

Андреа Ригони изменил свой прежний план уехать из Беларуси 24 марта.

Специальный докладчик по Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Андреа Ригони 23 марта начинает свой визит в Беларусь.

Как стало известно «Радыё Свабода», буквально за пару дней до своего приезда он выразил желание покинуть Минск не 24, как первоначально планировалось, а 25 марта. Некоторые политологи связывают это решение с возможным намерением спецдокладчика собственными глазами увидеть акцию, которая посвящена Дню Воли.

В предварительной программе пребывания в Беларуси в Андреа Ригони запланированы встречи с руководством страны, председателями обеих «палат» «национального собрания», министрами иностранных дел и юстиции, председателями Конституционного суда и Центризбиркома, представителями оппозиции и правозащитниками.

На официальном сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы отмечается, что Андреа Ригони совершит визит в Минск в рамках подготовки своего доклада о ситуации в Беларуси. Там же написано, что доклад Ригони передаст в Комитет по политическим делам и демократии Парламентской ассамблеи в апреле.

Андреа Ригони неоднократно посещал Беларусь. Его дважды избирали спецдокладчика по Беларуси Парламентской ассамблеи Совета Европы. Первая его каденция охватывала 2007-2009 годы. В 2014 году он второй раз стал спецдокладчиком.

Парламент Беларуси получил статус специально приглашенного при ПАСЕ в 1992 году. В январе 1997 года Парламентская ассамблея приостановила этот статус, сославшись на множество нарушений при проведении так называемого «референдума» в ноябре 1996 года.

В 1998 году была заморожена заявка Беларуси на членство в Совете Европы. Причинами этого стали отсутствие прогресса в сфере демократии, прав человека и верховенства права.

Кроме того, Беларусь - единственная страна в Европе, где практикуется смертная казнь. Ее наличие теперь называется основным препятствием, которое не дает восстановить для Беларуси статус специально приглашенной в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Ранее Евросоюз на раз призвал белорусские власти ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к его отмены.