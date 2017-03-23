Польша солидарна с борющейся Беларусью 3 23.03.2017, 19:06

В Сейме Польши прошло экстренное заседание Комиссии иностранных дел в связи с кризисной ситуацией в Беларуси.

Заседание комиссии вели лидер партии “Гражданская платформа”, бывший министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына и заместители председатели комиссии Роберт Тышкевич (“Гражданская платформа” и Пшемыслав Чернецкий (“Право и справедливость”).

Многие лидеры белорусской оппозиции не смогли приехать на заседание, так находятся под арестом. В Сейме Польши выступили один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, руководитель правозащитного центра “Вясна” Алесь Беляцкий, зампредседателя Партии БНФ Алесь Стрельцов, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь” Дмитрий Бондаренко, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, один из руководителей Белорусской христианской демократии Денис Садовский, зампредседателя движения “За свободу” Галина Скороход, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Ирина Вешторд, содиректор Белорусского дома в Варшаве Алесь Зарембюк, председатель Белорусской ассоциации журналистов Алесь Бастунец, директор телеканала “Белсат” Агнешка Ромашевская-Гузы и другие.

На заседании присутствовали депутаты всех партий Сейма.

Открывая заседание комиссии, Гжегож Схетына отметил, что в связи с массовыми арестами гражданских и политических активистов сегодня необходимо всем в мире громко говорить о нарушениях прав человека в Беларуси и праве белорусов на свободу слова и свободу собраний. “Поляки очень хорошо понимают стремление белорусов к свободе и независимости”, - сказал лидер партии “Гражданская платформа”.

Роберт Тышкевич выразил солидарность с арестованными руководителями оппозиционных партий в Беларуси Анатолием Лебедько, Виталием Рымашевским, Павлом Северинцем и Юрием Губаревичем, а также сотнями других людей.

Один из лидеров БНК Владимир Некляев заявил, что сегодня Польша должна солидаризоваться с демократическими силами Беларуси, иначе есть угроза, что ситуация в стране может вернуться в 2010 год, когда белорусский режим “отбросил Беларусь от европейского пути минимум на 7 лет”.

Некляев призвал Польшу “не разменивать демократическое будущее Беларуси на торговлю с белорусским режимом”. При этом политик продемонстрировал польское яблоко, которое он купил в минском магазине, и сказал: “Нельзя молча закрывать глаза на то, что сегодня творит в Беларуси Лукашенко, из-за яблок”. Лидер БНК призвал Польшу продолжать поддержку “Белсата”, сайта Charter97.org, “Радыё Рацыя” и других медиа.

Алесь Беляцкий заявил, что сегодня в Беларуси сложилась “новая старая ситуация”. С февраля в стране проходят массовые акции протеста, вызванные экономическими причинами, но участники которых выдвигают и политические требования – отставка Лукашенко и проведение в стране свободных выборов. Правозащитник призвал Польшу обратить внимание, что сотни человек сегодня находятся под арестом, а часть людей заключена в СИЗО КГБ по уголовной статье. “Новая ситуация требует новых ответов. Необходимо быстро реагировать на происходящее. Также сейчас нельзя сокращать поддержку гражданского общества и независимых медиа. Наоборот, сегодня нужно ее увеличивать”, - сказал Беляцкий.

Ирина Вешторд призвала Европу “помочь белорусам, которые нашли в себе силы и вышли на открытый протест на улицы” и также поддержать независимую прессу.

Дмитрий Бондаренко заявил, что в Беларуси сейчас сложилась революционная ситуация. По его словам, несмотря на попытки властей вернуться в 2010 год, ситуация иная, так как экономическое положение в стране критическое и у Лукашенко сегодня нет денег.

“В революционной ситуации лидером оппозиции стал Николай Статкевич, мужественный человек, который провел в заключении в общем около 8 лет. Если его и Владимира Некляева в ближайшее время задержат, необходим жесткий ответ Запада. Польша должна сотрудничать с белорусскими властями только в одном вопросе – организации внутрибелорусского диалога и “круглого стола” власти и оппозиции”, - сказал координатор “Европейской Беларуси”.

Денис Садовский заявил, что “белорусский народ, доведенный до отчаяния, вышел на улицы и ему нужна поддержка”. Политик сравнил происходящее в Беларуси с 1937 годом. “Нельзя молчать, нельзя закрывать глаза на то, что происходит в нашей стране”, - сказал сопредседатель БХД.

Наталья Радина отметила, что еще в декабре 2016 года, также на заседании Комиссии по иностранным делам Сейма Польши, предупреждала, что в Беларуси начнутся массовые акции протеста из-за резкого ухудшения экономической ситуации. Однако вместо поддержки демократических сил Беларуси лишь усилились связи официальных Минска и Варшавы и пошли разговоры о закрытии телеканала “Белсат”.

Главный редактор Charter97.org призвала немедленно ответить санкциями на аресты людей в Беларуси, сказав, что сама в 2010 году была в тюрьме КГБ и знает на своем опыте, что там людей подвергают людей пыткам. “Диалог с официальным Минском у Европы может быть только по одному вопросу – в вопросе принуждения белорусских властей к “круглому столу” с оппозицией”, - сказала Радина.

Андрей Бастунец рассказал о задержании в Беларуси независимых журналистов и призвал Польшу продолжать поддержку белорусских независимых медиа.

Директор польского Фонда международной солидарности, бывший заместитель министра иностранных дел Польши Кшиштоф Становский также заявил о необходимости усиления поддержки независимых медиа и правозащитных организаций, отметив, что он сам сидел в тюрьме во время коммунистической оккупации Польши и понимает, насколько важна солидарность с репрессированными и их семьями.

Депутат Сейма Польши Анджей Халицкий заявил, что он верит, что Беларусь станет скоро свободной и отметил, что долг Польши – помочь белорусам скорее достичь этой цели. Он заверил, что будет делать все, что бы продолжилась поддержка телеканала “Белсат”, сайта Charter97.org и “Радыё Рацыя”, в том числе депутаты Сейма будут аппелировать к правительству Польши усилить поддержку белорусского демократического общества.

Алесь Зарембюк зачитал обращение белорусов к Сейму Польши, которое было подписано всеми белорусскими участниками слушаний:

“Сегодня Беларусь переживает трудную ситуацию. Неудачная экономическая политика белорусских властей за последние 22 года привела к острому экономическому кризису. Данный кризис вызвал волну социальных протестов, которые продолжаются в Беларуси уже второй месяц. Усилились репрессии, которым подвергается также польская диаспора. В то же время ситуация в Беларуси становится все более тяжелой. Вместе с экономической катастрофой и угрозой со стороны России в стране зреет серьезный моральный, культурный и духовный кризис.

Именно в эту трудную минуту независимая Беларусь нуждается в помощи со стороны самого близкого соседа Польши и всего Европейского Союза. Мы должны выработать способы, чтобы склонить белорусские власти к прекращению репрессий и компромиссу с гражданским обществом и демократической оппозицией.

Только компромисс и переговоры властей с оппозицией могут сегодня спасти независимость Беларуси и остановить скатывание страны в глубины социального хаоса и региональной нестабильности. Сами белорусские власти не в состоянии этому помешать.

Во имя ответственности за будущее Беларуси, белорусское общество должно стать частью политического процесса и мирных перемен внутри страны. Cчитаем, что для будущего Беларуси и внутреннего консенсуса в ближайшем будущем должны быть организованны демократические выборы, согласно демократическим нормам, согласно предписаниям, которых придерживаются во всем свободном мире – свободная политическая конкуренция, гласность и честный подсчет голосов.

Обращаемся к властям Республики Польша – ближайшему историческому и этническому соседу – с просьбой о поддержке наших действий, направленных на проведение диалога между властями и белорусским обществом. Оказываемая ранее нашему народу дружба, доброта, а также опыт Польши, сегодня нам особенно нужны для сохранения независимости Беларуси. Независимость Беларуси является также является глубинным интересом Польши”.

По итогам заседания Комиссия иностранных дел приняла постановление:

“Позиция Комиссии иностранных дел Сейма Республики Польша, принятая на заседании 23 марта 2017 года, по вопросу кризиса в Беларуси

Комиссия иностранных дел Сейма Республики Польша выражает глубокую обеспокоенность волной репрессий против участников гражданских протестов, независимых журналистов и общественных деятелей в Беларуси. Настоятельно требуем от минских властей незамедлительного прекращения преследований и освобождения всех арестованных и осужденных. Комиссия выражает свою солидарность с жертвами репрессий, их семьями и близкими. Особенно мы выступаем за освобождение Анатолия Лебедько, Юрия Губаревича, Павла Северинца и Виталия Рымашевского – арестованных лидеров белорусской оппозиции, которых сегодня мы надеялись принимать в гостях на заседании нашей комиссии.

Комиссия иностранных дел обращается к Правительству Республики Польша о незамедлительном вмешательстве и обороне репрессированных в Беларуси. Также мы ожидаем того, что реагируя на нарушение гражданских прав и демократических свобод, Правительство Республики Польша будет продолжать поддержку и создаст новые инициативы для поддержки гражданского общества в Беларуси, особенно для независимых СМИ и правозащитных организаций.

Комиссия иностранных дел выражает уверенность, что единственным способом преодоления социального и экономического кризиса, который сегодня коснулся Беларусь, является начало властями диалога с гражданским обществом и демократической оппозицией. Действия на встречу диалогу и демократизации, прекращение репрессий, должны быть единственным условием для нормализации политических отношений между Беларусью и Польшей, Беларусью и Европейским Союзом”.