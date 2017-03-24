Андрей Санников призвал Еврокомиссию ввести санкции против режима Лукашенко 13 24.03.2017, 16:04

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Андрей Санников

Лидер “Европейской Беларуси” обратился к руководству Европейской Комиссии с просьбой немедленно отреагировать на ситуацию в Беларуси.

На Брюссельском форуме, где сейчас находится лидер гражданской кампании “Европейская Беларусь”, бывший кандидат в президенты Андрей Санников, состоялся его диалог с Франсом Тиммермансом, первым заместителем Европейской комиссии.

Андрей Санников: В Беларуси вновь трагическая ситуация. Вновь идут репрессии. В тюрьмах сегодня более 100 человек. Им грозят уголовные дела, их пытаются обвинить в терроризме. Лукашенко утверждает, что в этом замешана Украина, Литва, Польша, т.е. обвиняет ЕС в подрывной деятельности. А со стороны Евросоюза мы не слышим никакой адекватной реакции. Жизни людей сегодня грозит опасность. И вы знаете, кто организовал и осуществляет эти репрессии? Те самые исполнители, в отношении которых год назад были отменены санкции. За их преступления ЕС наградил их безнаказанностью. Мы можем наконец услышать реакцию Европы на эти события? Речь ведь идет об участнике Восточного партнерство. Речь идет о стране, которую могут использовать как плацдарм для наступления России на Европу, а Европа не реагирует. Необходимо немедленно возвращать санкции, чтобы спасти ситуацию, у вас должен быть такой механизм.

Франс Тиммерманс: Я знаю, что ситуация в Беларуси обсуждалась в Совете по внешним делам. Я знаю, что Федерика Могерини в курсе этой ситуации. Я могу подтвердить, что ЕС привержен политике поддержки гражданского общества в Беларуси. Я согласен с вашим анализом ситуации, он абсолютно точен. Я знаю также, что в Беларуси гражданское общество гораздо шире, чем мы видим.

Вы говорите, что ЕС уделяет Беларуси недостаточно внимания, и с этим я согласен. Это можно как-то объяснить большим количеством внутренних и внешних проблем. Но я полностью согласен с вами, что мы должны связывать угрозу со стороны России с тем, что сейчас происходит в Беларуси. Учения “Запад-2017” могут иметь разного рода последствия для Беларуси. Мы видим связь с тем, что происходит в Украине. Одна из самых сложных проблем для ЕС сегодня - это то, что проблема каждой страны тесно связана с тем, что происходит по-соседству.