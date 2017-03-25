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В Минске задержали правозащитников

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  • 25.03.2017, 13:53

Днем 25 марта примерно в 13 часов в офис, где находится общественная приемная правозащитного центра «Весна», ворвались сотрудники ОМОН.

  Об этом сообщает сайт организации.

Людей уложили лицом в пол. «На офисе взломаны двери, планируется обыск», — пишет «Весна» в Твиттере.

«Напротив подъезда белый автобус с большим количеством милиции. Двор фактически окружен», — пишут на сайте «Весны».

По словам очевидцев, в 13.20 из офиса начали выводить людей. Кроме сотрудников ОМОНа замечены люди в форме Следственного комитета.

По словам тех, кого выводят — внутри здания находились 57 человек, в том числе журналисты и правозащитники. Всех садят в автобус.

Из онлайн-трансляции журналистки Адарьи Гуштын следует, что среди задержанных есть граждане Франции и России. По их словам, они приехали в Минск для наблюдения за митингами. Эту информацию также подтвердил правозащитник Валентин Стефанович.

В числе задержанных — международные наблюдатели, а также глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, юрист «Весны» Наста Лойка. Также оборвалась связь с главой «Весны» Алесем Беляцким.

Причину задержаний никому не объясняют.

Всего в офисе задержаны 57 человек.


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