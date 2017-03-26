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Федерика Могерини: События 25 марта станут ключевыми для выстраивания отношений ЕС с Беларусью

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  • 26.03.2017, 10:14
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Федерика Могерини

Глава европейской дипломатии потребовала немедленно освободить всех задержанных накануне и в День Воли.

Евросоюз призвал власти Беларуси освободить "всех недавно задержанных мирных граждан". Об этом говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В последние дни мы ежечасно наблюдали сообщения о превентивных арестах и задержаниях по различным обвинениям. Журналистов наказывали за освещение событий", ― сообщают РИА "Новости".

"Накануне и во время сегодняшних событий в рамках Дня Воли, несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности, реакция служб безопасности была беспорядочной и неподобающей", ― отмечается в документе.

ЕС показывает, что "такие репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам".

"Шаги, предпринимаемые Беларусью в исполнение всеобщих основных свобод, верховенства права и прав человека, останутся ключевыми в выстраивании отношений Европейского Союза с этой страной", ― подчеркивается в заявлении.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, 25 марта власти выставили против мирных демонстрантов тысячи сотрудников ОМОНа.


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